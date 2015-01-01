  • Computer und PC Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit rechtskonformer zertifizierung

    ProCoReX Europe GmbH bietet in Lübeck eine rechtssichere Computer und PC Entsorgung inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung – zuverlässig, transparent und nachhaltig.

    Der verantwortungsvolle und revisionssichere Umgang mit IT-Altgeräten stellt einen entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen jeder Größe dar. Gerade in Zeiten steigender Anforderungen an Datenschutz und Ressourceneffizienz ist ein professioneller Dienstleister für die Computer und PC Entsorgung in Lübeck unerlässlich. Die ProCoReX Europe GmbH positioniert sich hierbei als kompetente Anlaufstelle und überzeugt mit einem ganzheitlichen, rechtssicheren Prozess nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben und branchenspezifischen Standards. Im Mittelpunkt aller Leistungen steht die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck nach DIN 66399 – der maßgebliche Standard für Vernichtungssicherheit. Sämtliche sensiblen Daten werden nach höchsten Sicherheitsstufen unwiderruflich gelöscht, jeder Schritt ist lückenlos dokumentiert. Nach abgeschlossener Computer und PC Entsorgung in Lübeck stellt die ProCoReX Europe GmbH ein offizielles Vernichtungszertifikat aus, das die Einhaltung von Nachweispflichten, Compliance-Vorgaben und Audit-Anforderungen eindeutig belegt. Neben dem Fokus auf Sicherheit engagiert sich ProCoReX auch für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung: Wiederverwertbare Komponenten werden fachgerecht recycelt, während Schadstoffe umweltschonend beseitigt werden. Somit ist die IT-Entsorgung mit ProCoReX nicht nur sicher und transparent, sondern auch umweltbewusst gestaltet. Unternehmen, die in Lübeck auf die zertifizierte Computer und PC Entsorgung sowie professionelle Datenträgervernichtung von ProCoReX Europe GmbH vertrauen, profitieren dauerhaft von Rechtssicherheit, Effizienz und höchster Fachkompetenz.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

