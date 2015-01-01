Computerschrott Entsorgung in Münster – Sichere Datenlöschung & Ressourcenschutz mit ProCoReX

Sparen Sie Zeit, Haftungsrisiko und CO?: Computerschrott Entsorgung in Münster mit ProCoReX – für Datenschutz, Umweltschutz und soziale Projekte.

Technologische Innovationen führen dazu, dass viele Betriebe regelmäßig auf aktuelle IT-Systeme umstellen. Doch was passiert mit der ausrangierten Hardware? Die Computerschrott Entsorgung in Münster stellt sicher, dass sowohl Datenschutz als auch Umweltansprüche gewahrt bleiben. ProCoReX ist dabei der starke Partner, der die Computer Schrott Entsorgung in Münster sicher, effizient und verantwortungsvoll durchführt.

Von der Terminvereinbarung an bietet das Team ein transparentes Konzept: Die Abholung vor Ort, getrennte Sicherung aller Medien und die zertifizierte Löschung von Festplatten und Speichern sind Standard. Mit jedem Schritt sorgt ProCoReX dafür, dass sensible Informationen nicht in falsche Hände geraten. Für jeden Prozess der Computer Schrott Entsorgung in Münster wird dem Kunden ein detailliertes Zertifikat über die erfolgte Datenvernichtung überreicht – ideal zur Compliance-Sicherung.

Über reine Sicherheit hinaus denkt ProCoReX bereits an die nächste Generation: Alle verwertbaren Bestandteile werden recycelt, parallel fördert jede Computerschrott Entsorgung in Münster die Anpflanzung neuer Bäume oder soziale Hilfsprojekte. So verbindet sich zuverlässige Computer Schrott Entsorgung in Münster mit aktivem Klimaschutz und gesellschaftlichem Engagement.

Unternehmen und öffentliche Stellen profitieren rundum: Datensicherheit, Umweltbewusstsein und soziale Werte sind bei ProCoReX keine Gegensätze, sondern Kern der täglichen Arbeit im Bereich IT-Entsorgung in Münster.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

