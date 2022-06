WinGD und LOEWE MARINE starten Kooperation

Das Manövriertechnik-Unternehmen LOEWE MARINE wird in Deutschland exklusive Generalvertretung für WinGD, einen der führenden Entwickler von Zweitakt-Gas- und Dieselmotoren für die Handelsschifffahrt

„Die Kooperation mit WinGD ermöglicht es uns, Netzwerke und Kompetenzen in den Diensten unserer Kunden zusammenzuführen, um optimale Ergebnisse zu erzielen“, sagt Carsten Löhmer, Schiffbauingenieur und Inhaber von LOEWE MARINE. „Auf dieser Basis können wir alle Aspekte des Schiffsantriebs optimal berücksichtigen, um ein effizientes Zusammenspiel aller Komponenten zu gewährleisten.“ Volkmar Galke, Geschäftsleitung Vertrieb bei WinGD, ergänzt: „Mit LOEWE MARINE gewinnen wir einen Partner mit einem exzellenten Netzwerk in der Branche sowie hochspezialisiertem maritimen Know-how. Auf dieser Basis können wir für eine reibungslose Kommunikation zwischen unseren Kunden als Anwender und uns als Entwickler zukunftsweisender Motorentechnologie sorgen.“

Null Emissionen sind das Ziel

Die beiden Partner sind sich einig, dass der langsam laufende Schiffsmotor auch in Zukunft der wichtigste Antrieb für die Seeschifffahrt sein wird. WinGD hält dafür ein Portfolio integrierter Technologien bereit, die dazu beitragen werden, Nullemissionen zu erreichen. Dazu gehören Motoren, die kohlenstoffneutrale Kraftstoffe nutzen, elektrische Hybridantriebe und effizienzsteigernde digitale Technologien. Ein weiterentwickeltes Schiffsenergiesystem geht Hand in Hand mit einem optimierten Schiffsdesign, zu dem auch effizientere Antriebssysteme gehören – ein Bereich, in dem LOEWE MARINE bereits seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich Lösungen etabliert.

Für alles gewappnet

„Gemeinsam mit LOEWE MARINE beraten wir unsere Kunden vor dem Hintergrund der sich zunehmend verändernden Angebots- und Nachfragesituation“, so Volkmar Galke. „Mit flexiblen Schiffskonstruktionen und Schiffsantriebssystemen, die für eine optimale Leistung unter allen Bedingungen neu konfiguriert werden können, sind die Kunden in der Position, optimal auf schwankende Kraftstoffpreise, alternative Kraftstoffoptionen und neue Emissionsvorschriften zu reagieren.“ Die endgültige Wahl des Motors hängt von der Schiffsspezifikation sowie von den Investitions- und Betriebskosten und ferner der bevorzugten Motorkonfiguration ab. „Als deutscher Generalvertreter von WinGD helfen wir nun dabei, diese Wahl richtig zu treffen“, sagt Löhmer und fügt hinzu: „Wir freuen uns auf spannende Projekte, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch erfolgreich sind.“

Über die LOEWE MARINE GmbH & Co. KG

Die 2011 vom renommierten Schiffbauingenieur Carsten Löhmer gegründete LOEWE MARINE GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen und einem Service-Büro in Hamburg verbindet visionäres Denken mit bodenständiger Kompetenz. LOEWE MARINE ist als etabliertes Schiffbauzulieferer-, Beratungs- und Serviceunternehmen für Reedereien und Werften weltweit ein bedeutender Systemlieferant der maritimen Wirtschaft. Seit 2019 ist LOEWE MARINE mit der Division LOEWE BIOSECURITY auch auf dem Sektor Gesundheitsschutz und Reinigungssysteme im maritimen Bereich erfolgreich.

Das aktuelle Portfolio von LOEWE MARINE umfasst anspruchsvolle Lösungen für die Bereiche Green Shipping und Biosecurity. Dazu gehören das Design, die Produktion und die Installation von hocheffizienten Vollschweberudern aller Profilarten und Größen für alle Schiffstypen, die Lieferung, Reparatur und Wartung von Rudermaschinen aller Typen sowie die Produktion von WEDs (Wake Equalizing Ducts) zur Steigerung der Propulsionseffizienz. Die Division LOEWE BIOSECURITY vereint maritimes Know-how mit technisch anspruchsvollen Lösungen wie autonome Desinfektionsroboter und Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum.

Über WinGD (Winterthur Gas & Diesel Ltd.)

WinGD (Winterthur Gas & Diesel Ltd.) ist ein führender Entwickler von Zweitakt-Gas- und -Dieselmotoren für den Antrieb in der Handelsschifffahrt. WinGD setzt den Industriestandard für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit. WinGD bietet Motorenherstellern, Schiffsbauern, Schiffsbetreibern und -eigentümern weltweit Konstruktionen, Schulungen und technische Unterstützung an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Winterthur (Schweiz) wurde 1893 als Sulzer-Dieselmotorengeschäft gegründet und führt das Erbe der Innovation in der Konstruktion fort.

WinGD ist ein Unternehmen der CSSC-Gruppe.

