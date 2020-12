Was ein Turm in einer Vollmondnacht erlebt

Kinderbuch über Rhein-Weser-Turm in Oberhundem von Christa Gattwinkel

Christa Gattwinkel hat ihr liebevoll illustriertes Kinderbuch „Rheini – Geschichten vom Rhein-Weser-Turm“ aus einem guten Grund geschrieben: Sie ist seit 2019 die gewählte Türmerin des Aussichtsturms. Im Kreis Olpe, nahe der kleinen Stadt Oberhundem, thront der Rhein-Weser-Turm seit fast einhundert Jahren auf einem Südausläufer des Rothaarsteigs. Als eifrige Besucherin des Turms und neue Türmerin beschließt Christa Gattwinkel, dem Ausflugs- und Aussichtsturm zu weiterer Bekanntheit zu verhelfen. So entstand diese zauberhafte Liebeserklärung in Worten und Bildern, die nicht nur Kinder, sondern auch im Herzen Erwachsene begeistern wird.

Rheini heißt mit vollem Namen „Rhein-Weser-Turm“. Er ist stolze 28 Meter hoch und ein Aussichtsturm, der an einer der schönsten Stellen im Rothaargebirge in einer Höhe von 684 Metern über Normalnull steht. Als in einer wundervollen Vollmondnacht die Türmerin plötzlich vor „ihrem“ Turm steht, merkt sie, dass Rheini etwas auf dem Herzen hat. Und tatsächlich: Rheini erklärt ihr, dass er zu gerne einmal den Rhein sehen würde – wo er ihn doch schon im Namen führt. Und weil eine Vollmondnacht doch auch eine Nacht der Wunder ist, wünschen sich Türmerin und Turm mit vereinten Kräften von ganzem Herzen an den Rhein. Und das Wunder geschieht: Plötzlich findet sich Rheini samt seiner Türmerin auf einer Sandbank mitten im Fluss wieder. Rheini weint Freudentränen. Und weitere spannende Abenteuer beginnen …

Der Rhein-Weser-Turm wurde im Zweiten Weltkrieg als Beobachtungsstelle gegen Waldbrände für die Region Oberhundem eingerichtet. Heute beherbergt er neben einer Gaststätte auch ein Trauzimmer des Standesamtes. Holzgerüst und historische Fenster stehen unter Denkmalschutz. „Rheini“ ist beliebtes Ziel für Wanderer und Familien, die die herrliche Aussicht über das Rothaargebirge genießen wollen. Die Autorin der liebevoll erzählten Geschichte um „Rheini“ lebt im Kreis Olpe, sie ist seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich für Kinder und Eltern aus suchtbelasteten Familien tätig.

Bibliografische Angaben:

Christa Gattwinkel: Rheini – Geschichten vom Rhein-Weser-Turm

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2020

ISBN: 978-3-96074-373-6, Hardcover, 32 Seiten, 14,90 EUR

ISBN: 978-3-96074-374-3, Taschenbuch, 10,90 EUR

Das Buch kann über den gut sortierten Buchhandel, Amazon und den Verlag bezogen werden.

