Flüchtlingskinder schreiben über ihre Träume

Projektbuch von Kindern für Kinder zum Thema Integration mit einem Grußwort von Anne Spiegel, Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

Der seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit mit Kindern engagierte Lehrer Pascal Peifer hat sich als Herausgeber des Projektbuches „wir Kinder erzählen vom Blumen Zaubern und Drachen Besiegen“ dem schwierigen Thema Integration angenommen. Das Besondere an diesem Buch: Es sind die Kinder selbst, die in diesem Buch ihre Kinderträume in Worte fassen. Die sechs kleinen Autorinnen und Autoren haben sich im Rahmen eines Deutschkurses zusammen gefunden. Sie alle sind vor wenigen Jahren geflüchtet aus Afghanistan, Iran, dem Kosovo, Somalia und Syrien. An den Geschichten haben sie gemeinsam gearbeitet. Entstanden ist eine fantasievolle Welt, die sich außer durch Worte auch in schön gestalteten Illustrationen präsentiert.

Drachen und Monster, Gespenster und Alien, Zauberlampen und sprechende Bananen, Bären und Affen bevölkern dieses wunderbare Buch. Doch auch Geschichten über Obdachlose, die für die Kinder so wichtige Familie oder die Polizei, die einem Bären Fische schenkt, sind vor dem geistigen Auge der Kinder entstanden. Sie befassen sich mit einem Bankraub, dem Zähneputzen und ihrer eigenen Zukunft als Ärztin. Ein Kaleidoskop von Fantasiegeschichten, die jedes Kind begeistern wird und sich sehr gut auch als gemeinsame Lektüre in der Familie, dem Kindergarten oder der Vor- und Grundschule eignet.

Das Projektbuch „wir Kinder erzählen vom Blumen Zaubern und Drachen Besiegen“ ist ein gelungenes Beispiel, wie kreative Flüchtlingsarbeit aussehen kann. Nicht nur die sprachliche Kompetenz, sondern in besonderem Maße auch das Selbstbewusstsein der jungen Autorinnen und Autoren, die sich im Buch auch selber vorstellen, profitiert durch dieses ungewöhnliche Projekt. Herausgeber Pascal Peifer hat in seinem „Deutschkurs für kreatives Schreiben“ mit viel Geschick und Fantasie Wissen vermittelt und zugleich Kinderträume wahr werden lassen. Pascal Peifer, geboren 1993 im Saarland, hat im März 2020 sein Lehramtsstudium in Mainz beendet.

Bibliografische Angaben:

Pascal Peifer (Hrsg.): wir Kinder erzählen vom Blumen Zaubern und Drachen Besiegen

Papierfresserchens MTM-Verlag 2020

ISBN: 978-3-96074-343-9, Hardcover, 84 Seiten, 20,90 Euro

ISBN: 978-3-96074-344-6, Taschenbuch, 84 Seiten, 15,90 Euro

Erhältlich im gut sortierten Buchhandel, bei Amazon und beim Verlag

Hier gibt es ein Video zum Buch

