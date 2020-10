Lotte macht Yoga

Kinderyoga auf spielerische Art vermittelt:

Kerstin Steinbach veröffentlicht erstes Bilderbuch

Kerstin Steinbach hat mit „Lotte macht Yoga“ ein heiteres Kinderbuch zu einem aktuellen Thema vorgelegt. Es geht um Yoga für Kinder. Das Buch soll Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene dazu animieren, sich mit den Körper-, Achtsamkeits- und Meditationsübungen des Yoga zu beschäftigen und die acht einfachen Übungen des Buches selber auszuprobieren. Gerade in der heutigen, auch für Kinder oft stressigen Zeit können die als „Asanas“ bezeichneten Yogaübungen Spannungen lösen, die Konzentration des Kindes schärfen und natürlich die Körperwahrnehmung verbessern. In „Lotte macht Yoga“ zeigt Lotte, wie es geht.

Lotte ist eine sehr freundliche Bulldogge. Sie ist gerade mal vier Jahre alt, hat aber schon allerlei Zipperlein. Die Knie klappern, die Hüften tun weh und sie bewegt sich vermutlich zu wenig. Da sieht sie eines Tages beim Gassi gehen Menschen, die lustige Verrenkungen machen, dabei fremdartige Musik hören und es angenehm nach Räucherduft riechen lassen. Lotte lernt: Das ist Yoga. Ihr Arzt meint, sie solle das auch mal versuchen – und gesagt, getan. Lotte lernt acht Übungen, die ihr sogar sehr leicht fallen und die jeder nachmachen kann. Und Yoga tut Lotte richtig gut!

Kerstin Steinbach, die in Rosendorf in Thüringen beheimatet ist, ist nicht nur Unternehmerin in der Baubranche, sondern auch Yoga- und Meditationscoach, Klangtherapeutin und Reiki Meister. So wundert es nicht, dass ihr auch Yoga für Kinder ein Herzensanliegen ist. In „Lotte macht Yoga“ präsentiert sie es ihren kleinen und großen Lesern auf spielerische Weise, begleitet von liebevollen Illustrationen. Eltern und Pädagogen können die einfachen Übungen zusammen mit den Kindern durchführen und die positiven Wirkungen erfahren. Die Autorin, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, lebt auf dem Land in Thüringen zusammen mit Mann und – tatsächlich – der Bulldogge Lotte.

Bibliografische Angaben:

Kerstin Steinbach: Lotte macht Yoga

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2020

ISBN: 978-3-96074-370-5

Taschenbuch, 30 Seiten, 10,90 Euro

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel oder Amazon bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

fon ..: 07543/9081356

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tageslicht für den Keller – trittfest & wasserdicht