LAPP und Best4Automation revolutionieren die Automatisierungsbranche mit wegweisender Partnerschaft

Stuttgart, 13.07.2023 – LAPP, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen und Markenprodukten im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, gibt eine wegweisende Partnerschaft mit Best4Automation, einem renommierten Spezialisten für den Online-Vertrieb von Automatisierungstechnik, bekannt. Das Hauptziel dieser einzigartigen Zusammenarbeit besteht darin, den Kunden europaweit einen qualitativ hochwertigen Zugang zu Produktinformationen und den effektiven, verlässlichen und kostengünstigen Einkauf im Internet zu ermöglichen.

Die Partnerschaft von LAPP und Best4Automation basiert auf einer gemeinsamen Vision, die Qualität, Innovation, Konkurrenzfähigkeit und Kundenorientierung in den Vordergrund stellt. LAPP verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Kabel- und Verbindungstechnologie und bringt seine umfassende Expertise ein, während Best4Automation als fokussierter Spezialist im E-Commerce in der Automatisierungstechnik bekannt ist. Gemeinsam haben sie das Ziel, die Grenzen der Branche neu zu definieren und ihren Kunden ein besonderes Angebot online verfügbar zu machen, das den stetig wachsenden Anforderungen gerecht wird.

„Die Zusammenarbeit mit LAPP, einem namhaften und renommierten Schwergewicht der Branche, erfüllt uns mit Stolz und sendet ein starkes Signal für unseren visionären Marktplatz“, sagte Janko Strauß, Geschäftsführer von Best4Automation. „Wir bieten unseren Kunden nicht nur erstklassige Produkte in A-Qualität direkt vom Hersteller, sondern auch die Möglichkeit, ihre Einkaufsprozesse zu optimieren und sich dadurch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass wir aktiv Synergien mit anderen starken Marken realisieren und somit alle nötigen Bauteile aus einer Hand bestellt werden können. Durch unsere direkte Zusammenarbeit mit LAPP möchten wir unserem Anspruch gerecht werden, für unsere Kunden, im zeitweise undurchsichtigen Dschungel, den der E-Commerce darstellt, absolute Qualität, Transparenz und Verfügbarkeit zu garantieren. Schlussendlich verstehen wir uns, neben LAPP selbst, als direkte Anlaufstelle für LAPP-Produkte.“

„Die Partnerschaft mit Best4Automation eröffnet uns völlig neue Perspektiven, um unsere Kunden mit erstklassigen Lösungen für die Automatisierungsbranche zu unterstützen“, betont Thorsten Urbschat, Key-Account-Manager bei LAPP und ergänzt, „unser gemeinsames Ziel ist es, die Automatisierungstechnologie zu revolutionieren und unseren Kunden einzigartige Möglichkeiten zu bieten ihre Anlagen noch schneller und effektiver mit weltbester Verbindungstechnik auszustatten.“

„Durch den unglaublich schnellen und benutzerfreundlichen Anmelde- und Einkaufsprozess bei Best4Automation können unsere Kunden nun noch unkomplizierter von der herausragenden Leistungsfähigkeit unserer Produkte profitieren. Diese starke Partnerschaft ermöglicht es unseren Kunden, effizient und konkurrenzfähig online einzukaufen“, unterstreicht Manuel Richter, Process Owner bei LAPP für Marktplätze.

Für weitere Informationen über die neue Partnerschaft zwischen LAPP und Best4Automation sowie die angebotenen Lösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Best4Automation GmbH

Herr Janko Strauß

Schulze-Delitzsch-Str. 41

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-25298960

fax ..: 0711-25298970

web ..: https://www.best4automation.com

email : info@best4automation.com

Best4Automation kombiniert die Vorteile eines modernen B2B Onlinehandels mit der Logistik großer, namhafter Hersteller. Auf Best4Automation.com finden Sie eine umfassende Auswahl an Komponenten aus der Automatisierungstechnik und der verarbeitenden Industrie.

