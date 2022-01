Best4Automation und Sparetech schließen Innovationspartnerschaft

Was passiert, wenn man zwei Innovationstreiber einer Branche kombiniert? Die Kunden gewinnen!

Industrie 4.0, Digitalisierung, Automatisierung – Große Buzzwords, denen sich zwei Stuttgarter Unternehmen täglich widmen. Um den Herausforderungen in diesem Bereich noch besser entgegenzutreten, haben der B2B-Marktplatz für Automatisierungsprodukte best4automation.com und die weltweit führende Verfügbarkeits-Plattform für industrielle Ersatzteile Sparetech eine Innovationspartnerschaft geschlossen. Damit Unternehmen bei der Beschaffung in Zukunft noch besser auf die Veränderungen in der Industrie- und Automatisierungsbranche reagieren können, tauschen beide Firmen Know-How und Technologien für langfristigen, innovativen Erfolg aus.

Das Start-Up sparetech.io aus Stuttgart ist die weltweit führende Verfügbarkeits-Plattform für industrielle Ersatzteile. Das selbsterklärte Ziel ist, die schnellste Lösung zu bieten, um Bestände und Kosten im Ersatzteilmanagement zu senken. Um dies zu erreichen, bietet Best4Automation den idealen Onlinemarktplatz, um Ersatzteillieferungen schnell und unkompliziert zu platzieren. Best4Automation Geschäftsführer Janko Strauß zu der Innovationspartnerschaft: „Ich freue mich, die Ideen und Stärken beider Unternehmen zu kombinieren, um unseren Kunden die Beschaffung von Automatisierungskomponenten zu erleichtern.“

Über Best4Automation:

Mit fast einer halben Millionen Produkten von nahezu allen namhaften Herstellern gehört die Best4Automation GmbH zu einem der größten Onlinemarktplätzen für industrielle Automatisierungstechnik in Deutschland. Der auf B2B-Kunden ausgelegte Onlinemarkplatz bietet Unternehmen eine breite Produktpalette von der Sensorik über die passende Anschlusstechnik bis hin zur Sicherheitstechnik und vielem mehr.

Die Nutzerfreundliche Bedienung des Online-Marktplatzes für Automatisierung zeigt sich auch in der übersichtlichen Produktselektion, den eindeutigen Identifikationsmöglichkeiten sowie den sehr guten Suchfunktionen mit ausgeklügelten Filtern und einem schnellen Warenkorb-Upload. Auch die komfortablen Bezahlmethoden wie PayPal und auf Rechnung überzeugen. Damit konnte Best4Automation bereits zahlreiche Kunden aus der Industrie, dem Maschinenbau und auch Sondermaschinenbau für sich gewinnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Best4Automation GmbH

Herr Janko Strauß

Teckstraße 62

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711-25298960

web ..: https://www.best4automation.com/

email : janko.strauss@best4automation.com

Pressekontakt:

Best4Automation GmbH

Herr Janko Strauß

Teckstraße 62

70190 Stuttgart

fon ..: +49 711-25298960

web ..: https://www.best4automation.com/

email : janko.strauss@best4automation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Brascan Gold verhandelt über Earn-in für spannendes Goldprojekt in Brasilien