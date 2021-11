Best4Automation weiter auf Expansionskurs

Der deutsche Online-Marktplatz für Automatisierungslösungen Best4Automation expandiert mit der neuen Plattform nach Südamerika

Die Mission der Best4Automation GmbH ist klar: Unter www.best4automation.com können Maschinenbauer innovativ und schnell den Auswahl- und Bestellprozess von technisch anspruchsvoller Automatisierungskomponenten verschiedenster Hersteller abwickeln. Eine schnelle Produktsuche und automatisierte Bestellvorgänge bieten den Kunden die schnellste Art, Produkte von namhaften Herstellern der Automatisierungbranche (www.best4automation.com/produkte-nach-herstellern) zu beschaffen und schnellstmöglich im Einsatz zu haben.

Seit 2021 bietet Best4Automation mit seinem brasilianisch Ableger www.melhorindustria.com.br nun alle Vorteile, die die Onlineplattform bietet, auch auf dem brasilianischen Markt an. „Wir sind sehr gespannt und es ist unser Anspruch, die gleichen Standards in Bezug auf Lieferzeit, Kundensupport und Verlässlichkeit zu erfüllen, wie sie für Best4Automation Deutschland gelten.“ sagt Geschäftsführer Janko Strauß über den erfolgreichen Start in Brasilien.

Best4Automation GmbH

Mit fast einer halben Millionen Produkten von 100 Herstellern gehört die Best4Automation GmbH zu einem der größten Onlinemarktplätzen für industrielle Automatisierungstechnik in Deutschland. Der auf B2B-Kunden ausgelegte Onlinemarkplatz bietet Unternehmen eine breite Produktpalette von der Energieversorung und -verteilung (www.best4automation.com/energieversorgung-und-verteilung) über die passende Anschlusstechnik (www.best4automation.com/anschlusstechnik) bis hin zu Sicherheitstechnik (www.best4automation.com/sicherheitstechnik) und vielem mehr. Im Fokus des Teams der Best4Automation GmbH stehen die nutzerfreundliche Bedienung und das optimierte Finden und Bestellen der technisch anspruchsvollen Produkte und Komponenten im Automatisierungssegment, für die auf anderen Portalen oft langwieriges Suchen und komplizierte Bestell- und Bezahlprozesse anfallen. Als Alleinstellungsmerkmal der best4automation.com ist außerdem anzuführen, dass Kunden mit einer Bestellung bei verschiedenen Herstellern direkt beschaffen können, um den Verwaltungsaufwand beim Kunden so gering wie möglich zu halten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Best4Automation GmbH

Herr Janko Strauß

Teckstraße 62

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-25298960

web ..: https://www.best4automation.com/

email : janko.strauss@best4automation.com

Pressekontakt:

Best4Automation GmbH

Herr Janko Strauß

Teckstraße 62

70190 Stuttgart

fon ..: 0711-25298960

web ..: https://www.best4automation.com/

email : janko.strauss@best4automation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Agile Tester