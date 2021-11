Black Tea Friday bei 1000tees – 25 Prozent auf alle Schwarztees

Schwarztee-Liebhaber aufgepasst: 1000tees.de feiert heute den BLACK TEA Friday! Auf alle Schwarztees gibt es nur heute 25 Prozent Rabatt. Im Onlineshop kann man aus über 100 Schwarztees wählen.

Hamburg – 26.11.2021

Und das Beste: Zusätzlich zu den Schwarztees mit den Sparpreisen zum Black Tea Friday auf 1000tees kann man zwei weitere Teeproben kostenlos mitbestellen – natürlich auch andere als Schwarztees. Also, wer neben Schwarztee auch zum Beispiel Grüntee, Kräutertee oder Oolong Tee mag, kann sich einfach eine Teeprobe mit in den Tee-Warenkorb im Onlineshop von 1000tees.de legen.

Schwarzer Tee – von mild bis kräftig

Schwarzer Tee wird heute von vielen als Alternative zum Kaffee getrunken. Kein Wunder, ist doch Schwarztee für die meisten von uns der Klassiker unter den Tees. Doch klassisch ist nicht gleich langweilig! Schwarztee zeigt sich immer wieder von neuen Seiten. Je nach Mischung schmecken die Tees sehr unterschiedlich, von mild bis kräftig ist alles dabei. Heute finden insbesondere aromatisierte Schwarztees immer mehr Liebhaber. Und wer auch abends nicht auf eine heiße Tasse Schwarztee verzichten möchte, greift zu entkoffeinierten schwarzen Tees. Die Welt der Schwarztees ist so vielfältig, da findet jeder und jeder seinen Favoriten unter dem Schwarztees.

Unterschiede beim Schwarztee durch Fermentation

Ursprung des Schwarztees ist – so wie bei Grüner Tee, Oolongtee und Pu Erh Tee – die Teepflanze Camellia sinensis. Im Gegensatz zum Grüntee werden die Teeblätter bei der Herstellung von Schwarzer Tee fermentiert. Durch die Oxidation erhält der Tee nicht nur sein besonderes Aroma, sondern auch seinen typischen Geschmack. Je nach Dauer der Oxidation variiert dann der Geschmack.

Anbaugebiete wichtig für Geschmack der Schwarzteesorten

Neben der Fermentation spielt auch das Anbaugebiet eine wichtige Rolle für den Geschmack des Schwarztees. Der bekannte Darjeelingtee ist ein Schwarzer Tee, der eher mild und lieblich ist. Assamtees sind dagegen kräftig, würzig und malzig. Ceylontees sind Schwarztees aus Sri Lanka (ehemals Ceylon); sie haben eine eher fruchtige Note. Bekannte schwarze Tees kommen auch aus China, weitere Anbaugebiete befinden sich u. a. in Nepal, Afrika (hier vor allem in Kenia und Ruanda) und in Vietnam. Neben den klassischen Schwarztees gibt es eine unendlich große Vielfalt an aromatisierten Schwarztees. Die haben oft Namen wie „Marzipan-Traum“, „Earl Grey Royal“ oder „Hamburger Adventsmischung“. Und natürlich gibt es noch die berühmten Ostfriesentees, die von den Weltmeistern im Teetrinken – den Ostfriesen! – recht stark zubereitet werden und mit einem Kandis und einem Schuss Sahne getrunken werden. Und wer es englisch mag, der tut einfach einen Schuss Milch in seinen Schwarztee.

So verschieden und vielfältig ist die Welt der Schwarztees! Es gibt viel zu entdecken auf 1000tees!

Über 1000tees

Wir von 1000tees sind überzeugt: Wir alle sind Tee-Trinker, nur haben viele noch nicht den richtigen Tee gefunden. Deshalb ist unsere Tee-Mission ganz einfach: Entdecke Deine Tee-Welt!

Auf 1000tees tauchst Du ein in die Welt des Tees. In unserem Sortiment findest Du leckere Tees aus allen Sorten, vom günstigen Früchtetee bis hin zu seltenen Tee-Spezialitäten. Wir haben immer mehr Tees in Bio-Qualität, weil wir davon überzeugt sind. Und immer TEE NEWCOMER, die wir für entdeckt haben – vielleicht auch für Dich?

Mit unseren Tee-Proben kannst Du ganz einfach neue Tees probieren. Bis auf ganz wenige, sehr teure Tees sind die Tee-Proben kostenlos! Du zahlt wenn nur die Versandkosten.

Und wenn Du vielleicht selber nicht weißt, welche Tees Du probieren solltest: Mit unserer kostenlosen Tee-Beratung empfehlen wir Dir Tees, die Du einmal probieren solltest.

Wir von 1000tees freuen uns auf Dich und Deine Tee-Reise mit uns! Und wir hoffen, auch Du sagt dann: „1000tees – da entdecke ich meine Tee-Welt“

