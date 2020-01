Bei Best4Automation ab sofort eine breite Produktpalette von Murrelektronik finden

Der Onlineshop nimmt über 35.000 neue Produkte der Anschlusstechnik des schwäbischen Herstellers in sein Sortiment auf.

Ob Steckerverbindungen, Ventilstecker, T-Stücke oder Verbindungsleitungen: Anschlusstechnik verbindet Maschinen und Anlagen unter anderem mit der Stromversorgung der Motoren, der Messtechnik und dem Ethernet. In Zeiten der Industrie 4.0 werden an sie immer wieder neue Anforderungen gestellt. Nur ein Beispiel dafür wäre die zunehmende Anpassung an nationale und internationale Standards.

Murrelektronik stellt sich, als einer der führenden Hersteller im Bereich der Anschlusstechnik, diesen Anforderungen mit einem riesigen Sortiment, das keine Wünsche offenlässt. Dabei werden Lösungen für verschiedenste Temperaturen, unterschiedliche Spannungen, Flammwidrigkeit und viele weitere spezielle Kriterien angeboten.

Navigieren Sie anhand verschiedener Auswahlkriterien bei Best4Automation durch die riesige Auswahl des Herstellers und finden Sie damit das für Sie passende Produkt.

Genießen Sie bei dem Onlineshop des Stuttgarter Start-ups die Vorteile einer riesigen Produktvielfalt, kombiniert mit tollen Shop-Features. Sie können hier mit einem Mausklick passende Produkte vieler weiterer Hersteller mitbestellen. Damit bleibt Ihnen für erstklassige Connectivity-Lösungen in der Maschinen- und Anlageninstallation viel Verwaltungsaufwand erspart.

Entdecken Sie die Vielfalt bei Best4Automation!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Best4Automation GmbH

Frau Magdalena Ulmer

Teckstraße 62

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-12293033

fax ..: 0711-95338401

web ..: https://www.best4automation.com/

email : magdalena.ulmer@best4automation.com

Best4Automation – Ihr Marktplatz für Automatisierungsprodukte

Best4Automation kombiniert die Vorteile eines modernen B2B Onlinehandels mit der Logistik großer, namhafter Hersteller. Auf Best4Automation.com finden Sie eine umfassende Auswahl an Komponenten aus der Automatisierungstechnik und der verarbeitenden Industrie. Die Hersteller geben Ihre Preise direkt an uns weiter. So profitieren Sie von dauerhaft niedrigen Preisen. Hier erfahren Sie auch mehr über unseren Marktplatz – unsere Shop-Features; wie Schnellbestellung, Produktselektoren und Filterfunktionen, Freigabelisten-Funktion, konfigurierbare Produkte, Produktvergleich sowie der DynamicProductFinder. Diese machen Ihnen die Produktsuche und die Produktauswahl so einfach wie möglich. So können Sie schnell und gut bestellen. Unser Anwenderwissen und unsere Produktnews stellen zudem eine Vielzahl an Informationen zu den neusten Industrieprodukten bereit. Diese informieren Sie über die bestmögliche Verwendung. Über Ihren persönlichen Login erhalten Sie alle Bestell- und Transaktionsinformationen für Ihre Abrechnung und Buchhaltung.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Best4Automation GmbH

Frau Magdalena Ulmer

Teckstraße 62

70190 Stuttgart

fon ..: 0711-12293033

web ..: https://www.best4automation.com/

email : magdalena.ulmer@best4automation.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Mülheim, Oberhausen: Günstiger deutscher Zahnersatz – mit einem strahlenden Lächeln ins Jahr 2020