Gebäudereinigung mit dem Schwerpunkt Steinreinigung. Wir sind da wenn Sie nicht weiter wissen.

Das Unternehmen SALEKO ist ein kleiner Dienstleistungsbetrieb in Nienburg/Weser.

Wir haben uns auf die Steinreinigung spezialisiert u.a. Imprägnierung, Mikroreinigung und Verfugung.

Unsere Arbeiten führen wir im gesamten Landkreis Nienburg / Weser aus, jedoch nehmen wir auch Aufträge bis zu 150km an.

Außerdem bieten wir noch weitere Dienstleistungen an, unter der Kategorie Gebäudereinigung, wie zum Beispiel Fassadenreinigung, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Treppenhausreinigung usw. Der Hausmeisterservice ist selbstverständlich auch mit inbegriffen. Unter dem Hausmeisterservice bieten wir unseren Kunden Objektbetreuung, Mieterkontakt, Reparaturen und Außenanlagenpflege an.

Wir bieten Entrümpelung und Haushaltsauflösung an ganz egal ob es sich um ein ganzes Haus oder nur um ein Keller, Garage, Schuppen, Dachboden oder um ein Zimmer handelt wir lassen unsere Kunden nicht allein auch nicht wenn es sich um ein Messi – Haushalt handeln sollte. Entsorgung bieten wir ebenfalls ganz egal ob worum es sich handelt ob Schrott, Elektroschrott, Gartenabfälle oder Bauschutt.

Helfer Arbeiten im Baubereich kann man bei uns ebenfalls anfordern.

Vorarbeiten für Renovierungen erledigen wir unter anderen auch, wie zum Beispiel das Stemmen von alten Fliesen, wir fräsen für die Elektriker die Schlitze vor oder entfernen Tapeten usw.

Wir pflegen Ihre Gärten und Ihre Außenanlage, wir kümmern uns dauerhaft oder einmalig um Ihren Rasen, entfernen Ihren Unkraut und kümmern uns um den Rückschnitt Ihrer Hecke. Wir tun alles um Ihren Garten in Form zu bringen.

Unsere Dienstleistungen sind für Gewerbe- sowie den Privatkunden.

Wir bieten unseren Kunden einmalige Arbeiten sowie auch Daueraufträge an.

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Wir erstellen Ihnen ein Angebot und das alles kostenlos und unverbindlich.

