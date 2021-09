Kölner Makler Hakan Citak gewinnt internationalen „Speaker Award“ mit Weltrekord

Gold für „Immobilien sind Leben“ beim „7. Internationalen Speaker Slam“.

Über Langeweile oder mangelnden Erfolg kann der Kölner Hakan Citak nicht klagen. Schließlich führt der Kölner Immobilienmakler seit 2008 das erfolgreiche Maklerunternehmen Citak Immobilien, welches auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert ist.

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und dennoch gibt sich Hakan Citak mit Leib und Seele seiner Mission hin, Aufklärungsarbeit in der sehr verrufenen Immobilienbranche zu leisten.

Der gelernte Zimmerer, studierte Architekt und Immobilienökonom ist zudem Buchautor und „Speaker“ (professioneller Vortragsredner) und seit dem vergangenen Wochenende darf er sich sogar „Weltrekord-Award-Winner“ nennen.

Beim „7. Internationalen Speaker Slam“ in Masterhausen, einem in dieser Größe zuvor nie stattgefundenen Redner-Wettbewerb, haben 80 Speaker aus 9 verschiedenen Nationen sechseinhalb Stunden lang mit ihren Herzensthemen wortwörtlich um die Gunst der Zuschauer und Jury gekämpft – damit war der Weltrekord aufgestellt.

Und am Ende durfte sich einer freuen und laut jubeln: Der Kölner Hakan Citak hatte nicht nur die rund 150 Zuhörer im Saal begeistert. Er hatte auch die hochkarätige Jury mit seinem Vortrag „Immobilien sind Leben“ überzeugt. Mitglieder der Jury waren Josua Laufer von der Expertenagentur Expertenportal, die Radioexpertinnen Ines Holtmann & Andrea Peters, die Ghostwriterin Mirjam Saeger, Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg 1 Jörg Rositzke und die Gewinner des letzten Speaker Slams Roland Ngole, Tina Schweizer, Waldemar Penner und Stephan Freude.

Den goldenen „Winner Award“ übereichte die Speaker-Legende Hermann Scherer, der zugleich auch der Initiator des Weltrekord-Slam ist.

Die Speaker hatten jeweils vier Minuten Zeit, um mit ihren Herzensthemen zu begeistern, Sichtweisen zu präsentieren, neue Impulse zu setzen und Lösungen vorzustellen. Thematische Vorgaben gab es keine, allerdings durften die Speaker keine technischen Hilfsmittel wie Power-Point, Flipcharts oder Musikuntermalung einsetzen. Nur Körpersprache und Stimme waren die ausschlaggebenden Kriterien, um die Jury und das Publikum zu begeistern.

Hakan Citak treibt seine Liebe zu Immobilien seit seinem 6. Lebensjahr an. Im Laufe seiner knapp über 30-jährigen Berufserfahrung in der Bau- und Immobilienwirtschaft hat er schon viele Schicksalsschläge seiner Kunden wie Schadenersatzklagen, Verlust von Vermögen, existenzgefährdende Zwangsversteigerungen u.v.m. hautnah miterlebt. Das war auch einer der Gründe, warum er Autor wurde und Bücher wie: „Immobilie selbst verkaufen“ veröffentlicht hat, um Privatverkäufer vor teuren Fehlern zu schützen.

„Ich bin angetreten, um das Berufsbild des Immobilienmaklers positiv in der Wahrnehmung der Menschen zu verändern“, erklärt der Kölner Makler selbstbewusst. „Kunden ehrlich zu beraten und mit trocknen Füßen wie ein Fährmann auf die andere Uferseite bringen, das ist mein Antrieb und das, wofür ich stehe. Menschen am Ende glücklich machen und ihnen einen neuen, sorglosen Lebensabschnitt ermöglichen. Das ist, wofür ich angetreten bin; das ist mein Warum!“

Hakan Citak möchte vor allem bei Immobilieneigentümern und Immobilieninteressenten als Brückenbauer zwischen sämtlichen Parteien wahrgenommen werden. Dabei führt er aus, dass es keine große Kunst sei, eine TOP-Immobilie in einer TOP-Lage zu verkaufen. Wenn es hart auf hart kommt, wie etwa nach Scheidung, Tod, Streit um Erbe oder finanzielle Probleme… Genau dann spielt das Profi-Know How des Maklers eine wesentliche Rolle. Zudem sei der Beruf des Maklers, so Citak weiter, eines der umfassendsten Berufe, die es überhaupt gibt. Mal als Sachverständiger, Mediator, Marketing- und Social Media-Profi, Vertriebler und auch Teilzeitjurist, so der 47-Jährige.

„Immobilien sind Leben und sollen das Leben schöner machen“ lautete sein Vortragstitel. Die Zuhörer und die Jury konnte er auf jeden Fall damit überzeugen und hat nun den goldenen „Winner-Award“ und einen weiteren „Weltrekord“ im Gepäck mit nach Köln gebracht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: https://www.citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt laut den Zeitschriften Focus und Bellevue seit 2014 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

Pressekontakt:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

fon ..: 0221-29887120

web ..: https://www.citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue kompakte Rugged-Computer von OnLogic ermöglichen IoT- und Edge-Computing überall