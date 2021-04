Immobilienmakler in Köln ist mehrfach ausgezeichneter Profimakler auch in 2021

Citak Immobilien in Köln zählt auch 2021 zu den Besten Immobilien-Experten in Deutschland.

Die Citak Immobilien in Köln ist seit 2008 ein sehr erfolgreiches Maklerunternehmen, welches sich auf den Immobilienverkauf von Wohnimmobilien im Großraum Köln, Bonn und Düsseldorf spezialisiert hat.

Bereits fünf Jahre nach der Gründung hatte sich die Citak Immobilien zu einer festen Größe Immobilienmakler in Köln etabliert. Das hat sich bis heute nicht geändert – ganz im Gegenteil.

Seit März 2021 feiert das renommierte Unternehmen nun sein 13jähriges Bestehen und kann mit Fug und Recht von sich behaupten, einer der besten Immobilienmakler Deutschlands zu sein, denn:

Der FOCUS zählt Citak Immobilien nach einem strengen Qualitätscheck von insgesamt 35.000 Immobilienmaklern das achte Jahr in Folge zu den 1.000 Top-Immobilienmakler 2021. Hervorzuheben ist, dass diese Auszeichnung auf Kunden- und Partnerbefragungen sowie Empfehlungen von Maklerkollegen basiert.

Auch Europas größtes Immobilienmagazin BELLEVUE überprüft jährlich tausende von Bauträgern und Immobilienmaklern weltweit, um empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus aller Welt als Best Property Agent auszuzeichnen. Um in den Kreis der Besten Immobilienmakler aufgenommen zu werden, sind Bewertungskriterien wie Angebotsvielfalt und -qualität, Marktkenntnis, Erfahrung, objektive Beratung, Seriosität sowie Service entscheidend. Hier wurde die Citak Immobilien nun zum achten Mal in Folge als Bellevue Best Property Agent 2021 ausgezeichnet.

Das ERFOLG Magazin veröffentlicht seit 2018 eine Liste mit Top-Experten aus dem deutschsprachigen Raum in verschiedenen wichtigen Sektoren. Bereiche wie Erfolgstraining und Businesscoaching finden genauso Beachtung wie Finanzen, Social Media und Marketing.

Auch hier wurde die Citak Immobilien bereits zum vierten Mal in Folge als TOP EXEPERTE IMMOBILIEN 2021 im gesamten D/A/CH-Raum ausgezeichnet.

Und zu guter Letzt wurde die Citak Immobilien mit dem Lorbeer des Experten & Beste Marke vom Quality Institute als einziger Makler bisher ausgezeichnet.

National und auch international genießen die Qualitätssiegel-Auszeichnung beachtliches Renommee. Hierzu tragen die jährlich wiederkehrenden Überprüfungen durch die Jury bei. Die Ausgezeichneten müssen sich stets aufs Neue beweisen, ein kontinuierlich hohes Leistungsniveau beibehalten und ihre Arbeit in gewohnt professioneller Art fortsetzen. Denn erst dadurch dürfen sich die Preisträger erneut von Jahr zu Jahr auf die begehrten Auszeichnungen freuen und die Qualitätssiegel in ihrem Marketing verwenden, so wie die Citak Immobilien als ausgezeichneter Profimakler.

Hakan Citak, der Unternehmensgründer und Geschäftsführer von Citak Immobilien bedankt sich für das in ihn und sein professionelles Team gesetzte Vertrauen und freut sich darüber, auch im Jahr 2021 als ausgezeichneter Makler ausgezeichnet worden zu sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: https://www.citak-immobilien.de/

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

