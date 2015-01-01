Zertifizierte Vernichtung und Entsorgung von Festplatten, SSDs und Magnetbändern in Berlin, München, Frankfurt

Sichere und nachhaltige Vernichtung sowie Entsorgung von Festplatten, SSDs und Magnetbändern – nach ISO 21964 und strengsten Datenschutzstandards.

Mit dem rasanten Wandel der digitalen Welt steigen die Anforderungen an die sichere Vernichtung und Entsorgung von Datenträgern wie Festplatten, SSDs und Magnetbändern. Unternehmen, Behörden und Institutionen müssen nicht nur auf eine umweltgerechte, sondern vor allem auf eine lückenlos dokumentierte und rechtssichere Datenvernichtung achten. Die Einhaltung der DSGVO und der NIS-2-Richtlinie ist dabei ebenso unerlässlich wie die Umsetzung der ISO 21964 (ehemals DIN 66399), um Risiken wie Datenmissbrauch, Bußgelder oder Reputationsverlust zu vermeiden. ProCoReX Europe GmbH ist als zertifizierter Dienstleister auf die professionelle Vernichtung und Entsorgung von Festplatten, SSDs, Magnetbändern und weiteren Datenträgern in Berlin, München, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf und Köln spezialisiert. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Komplettlösungen – von der individuellen Beratung über die sichere Abholung und den Transport in versiegelten Sicherheitsbehältern bis zur zertifizierten Endvernichtung nach ISO 21964 und NIS-2-Standard. Jeder Schritt im Prozess der Datenträgervernichtung wird lückenlos dokumentiert und ist auf Wunsch per Video nachvollziehbar. Nach Abschluss erhalten Kundinnen und Kunden ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat für Audits und Prüfungen. Das Leistungsspektrum von ProCoReX Europe GmbH ist gezielt auf die Herausforderungen der Datenträgervernichtung in den Metropolregionen Berlin, München, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf und Köln abgestimmt. Neben der zertifizierten Festplattenvernichtung werden auch SSDs, Magnetbänder, USB-Sticks und Mobilgeräte endgültig und gesetzeskonform zerstört. Die eingesetzten Verfahren erreichen höchste Schutzklassen gemäß ISO 21964 und werden regelmäßig von unabhängigen Stellen wie der DEKRA überprüft. Der Transport der zu vernichtenden Datenträger erfolgt ausschließlich mit behördlicher Genehmigung und kann bei Bedarf durch einen gepanzerten Werttransporter begleitet werden, um maximale Sicherheit zu garantieren. Ökologische Verantwortung und gesellschaftliches Engagement sind für ProCoReX Europe GmbH integrale Bestandteile der Dienstleistung. Die umweltfreundliche Weiterverwertung der verbleibenden Hardware ist ebenso selbstverständlich wie das Pflanzen von Bäumen für jeden Auftrag. Zusätzlich werden in den genannten Regionen gezielt soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen unterstützt. Unternehmen und Organisationen profitieren somit nicht nur von zertifizierter Datenträger- und Festplattenvernichtung, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung sozialer Verantwortung. Mit ProCoReX Europe GmbH entscheiden sich Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Berlin, München, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf und Köln für einen verlässlichen Partner, der höchste Sicherheitsstandards, transparente Prozesse und nachhaltige Lösungen für die Vernichtung und Entsorgung von Festplatten, SSDs und Magnetbändern vereint – für rechtssichere Datenvernichtung und nachhaltigen Fortschritt in Deutschlands wichtigsten Wirtschaftsregionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

