Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in München

Auch in München bieten wir unsere sichere Festplatten Vernichtung und Löschung an. Mit Vor Ort Service in München

Schützen Sie Kundendaten und nutzen Sie unsere Festplatten Vernichtung in München

In jeder Firma gibt es Computer und Laptops und somit auch Datenträger. Und von diesen müssen von Zeit und Zeit Informationen entfernt werden. Vor allem Festplatten sind es, wo sich in einem Unternehmen wichtige Kundendaten befinden. Und wenn Sie diese löschen wollen, müssen Sie sich an gewisse Rechtslagen halten. Ansonsten könnte es zu einem Bußgeld kommen, welches nicht gerade niedrig ausfällt. Dies ist Grund genug, den Datenschutz ernst zu nehmen. Nur so können Sie sich vor Datenklau schützen. Sie müssen sich aber nicht allzu lange mit dem Thema befassen, wenn Sie unsere Festplatten Vernichtung in München zu sich rufen. Denn wir sind ein Unternehmen, welches ganz nach DIN 66399 handelt und Ihre Daten löschen kann und die Festplatte/n zerstören wird.

Mit unserer Festplatten Vernichtung in München können Sie alle Daten löschen lassen. Wir nehmen die Datenschutz Grundverordnung sehr ernst, um unsere Kunden zu schützen.

Verlassen Sie sich ganz auf unsere Dienstleistung der Festplatten Löschung in München

Die DSGVO hat uns alle hart getroffen und macht es Unternehmern nicht immer leicht. In der heutigen Zeit muss so viel beachtet werden, wenn Daten aufgenommen und bearbeitet werden. Noch schlimmer wird es, wenn die Daten vernichten werden sollen. Festplatten können nicht einfach nur in den Müll geworfen werden, wenn Sie mit einer Software gelöscht wurden. Dies ging vielleicht mal vor einigen Jahren, aber heute ist alles anders. Nicht nur der Datenschutz hat sich verändert, sondern auch die Qualität der Festplatten. Heute werden Daten nicht rundherum gelöscht, wenn eine Software genutzt wird. Nein, die Daten können mit einer anderen Software wieder leicht hergestellt werden. Daher machen Sie alles richtig, wenn Sie sich an unsere Festplatten Vernichtung in München wenden. Unsere Festplatten Löschung in München holt die Datenspeicher bei Ihnen ab. Dann wird bei uns im Unternehmen sofort die Löschung und Zerstörung durchgeführt. Wir sorgen dafür, dass Daten nicht mehr herstellbar sind und Ihr Unternehmen absolut sicher ist. Wenn Sie noch Fragen zur Festplatten Vernichtung in München haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Ansonsten rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen schnellen Termin für Ihre Daten Löschung!

