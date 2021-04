Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Köln

Service für sichere und professionelle Festplatten, HDD und Datenträger Vernichtung und Löschung in Köln

Die Festplatten Entsorgung in Köln

Wir bieten Ihnen einen Service, der für Unternehmen unverzichtbar ist. Die Rede ist von der Festplatten Entsorgung in Köln, fachgerecht und schnell. Festplatten enthalten sensible Daten, die geschützt werden müssen. Auch dann, wenn Sie die Speichermedien nicht mehr brauchen. Das Vernichten der Daten ist für viele Nutzer meist kompliziert. Denn auch wenn die Speichermedien scheinbar unbrauchbar sind, können Experten diese immer noch auslesen. Das einfache Löschen der Daten reicht lange nicht aus! Verschiedenste Programme können Steuerungsinformationen wieder herstellen und genau dieses muss verhindert werden, wenn Sie sich von einer oder mehreren Festplatten trennen möchten. Denn ansonsten können Daten wieder gelesen werden.

Es gibt spezielle Löschprogramme, die aber kosten oft ein Vermögen und wenn Sie sich für das falsche Programm entscheiden, könnten die Daten doch noch hergestellt werden. Sicherer ist es, Datenträger wie Festplatten mechanisch zu vernichten. Sie sollten unseren Service unbedingt für sich nutzen, wenn auf Ihrer Festplatte Kunden- oder Patientendaten vorhanden sind, wenn es sich um Personalakten oder um sehr persönliche Daten handelt.

Wir kommen in Ihr Unternehmen

Wenn Sie sich für unsere Festplatten Löschung in Köln entscheiden, werden wir rasch vor Ort sein. Sie sparen viel Zeit ein und müssen sich nicht um die Zerstörung der Daten kümmern. Rufen Sie uns an, vereinbaren Sie einen Termin und schon können Sie dieses Problem in professionelle Hände geben. So werden personenbezogene Akten und Daten vernichtet und das nach EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz EU – DSGVO bzw. DIN 63399. Wir haben jahrelange Erfahrung vorzuweisen und können somit alle Daten unkenntlich machen und unwiderruflich vernichten.

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie hingegen die Festplatten Vernichtung in Köln wünschen, können Sie mit uns einen Termin vereinbaren, damit wir die Festplatten bei Ihnen abholen und mit deren Zerstörung beginnen können. Vermeiden Sie, dass Ihre Daten in die falschen Hände geraten. Mit nur einem Anruf ist für Sie das Problem gelöst! Wir sind für Sie da, ob nun Kanzlei, Praxis, Konzern, Verein oder anderes. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich von unserer Dienstleistung überzeugen. Unser Angebot gilt nicht nur für Festplatten allein, sondern auch dann, wenn Sie ganze Computer entsorgen möchten und dabei die Festplatten zerstören lassen wollen. Denn auch dann, darf die Festplatte nicht vergessen werden, damit die Daten nicht in falsche Hände geraten! Das Gleiche gilt natürlich auch für Laptops, die Sie in Ihrem Unternehmen nicht mehr benötigen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

