Bio-Triphala-Pulver: Drei Wunderpflanzen für Ihre Gesundheit

Bio-Triphala-Pulver bietet viele verschiedene positive Wirkung, schließlich finden sich in diesem Pulver auch die Inhaltsstoffe aus drei Wunderpflanzen der ayurvedischen Medizin.

Das Bio-Triphala-Pulver besteht aus dem fein gemahlenem Pulver von drei verschiedenen Myrobalanfrüchten. Dabei handelt es sich um die Haritaki Frucht sowie um Amalaki und Bibhitaki. Die Früchte wurden schonend getrocknet und liegen nach der Herstellung als Bio-Triphala-Pulver in hundertprozentiger Bio-Qualität sowie Rohkostqualität vor. Das Pulver ist komplett vegan und ohne Zusätze. das bedeutet, wir finden hier weder Gluten, noch Laktose. Bionutra möchte ausschließlich die reinen Schätze der Natur anbieten, um das ganzheitliche und riesige Potential, das uns Mutter Erde zu bieten hat, jedem Menschen auf eine effektive sowie einfache Art und Weise zugänglich zu machen.



In der ayurvedischen Medizin wird Triphala als ein sehr kraftvolles Rayasana bezeichnet. Dieses Rayasana soll in der Lage sein, alle drei Bioenergien des Körpers auszugleichen. Bionutra achtet bei der Produktion nicht nur darauf, dass die Produkte biologisch angebaut sind und somit für den Endkonsumenten den maximalen Nutzen bringen, sondern auch auf die Fairness bei der Produktion. Mit anderen Worten: Die Früchte für das Triphala-Pulver werden in einer Kooperative von Kleinbauern in Sri Lanka angebaut. Der Erlös sichert die Existenzgrundlage der Kleinbauern. Darüber hinaus werden soziale Projekte wie der Aufbau von Schulen durch die Einnahmen gefördert.



Bionutra bietet nicht nur hochwertige Nahrungsergänzungsmittel in Bioqualität an, sondern kann auch mit dem beruflichen Background dafür garantieren, dass die Produkte wirklich professionell verarbeitet werden. Das Team von Bionutra durfte lange Zeit an der Berliner Charité durch Forschungsarbeiten im Rahmen der Biochemie einiges an Erfahrung sammeln und diese nun nutzen, um Produkte herzustellen, welche unser höchstes Gut fördern: Die Gesundheit.



Werfen Sie einfach einen Blick auf das Sortiment von Bionutra und Sie werden feststellen, dass Sie hier neben dem Bio Triphala Pulver als Sri Lanka noch viel mehr wertvolle Stoffe beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel finden, welche Ihrer Gesundheit und Fitness dienlich sind. Die Auswahl ist wirklich groß und das Potential der vielen, extrahierten und teilweise hochdosierten Pflanzen einfach unglaublich.



Hinsichtlich der Bioqualität ist noch zu sagen, dass es sich hierbei um den EU Öko Standard aus Sri Lanka handelt. Hier wird weder Gebrauch von Chemikalien noch von Pestiziden oder Gentechnik gemacht. Außerdem unterliegen die Produkte regelmäßigen Kontrollen, die dafür sorgen, dass der DE-ÖKO-007 Standard tatsächlich eingehalten wird.



Bei Bionutra erhalten wir reine Natur – für pure Gesundheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BTG Berlin Trade GmbH

Herr Long Duc Nguyen

Wilhelminenhofstr 89a

12459 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 24531456

web ..: http://www.btg.berlin

email : info@btg.berlin

BTG Berlin Trade GmbH ist eine international agierende Handels-und Beratungsfirma. Unsere Hauptkompetenz liegt in der Vermarktung von biologischen Superfoods und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel online in Deutschland und Europa. Wir verfügen über starke Partner in China und Vietnam, wo wir die Einführung und den landesweiten Vertrieb dieser Produkte gewährleisten können.

