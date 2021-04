Die verlorene goldene Stadt

Gold steht für Reichtum und Sicherheit. Die gerade in Ägypten entdeckte 3000 Jahre alte Stadt stammt aus einer reichen Zeit.

Die Entdeckung der alten ägyptischen Stadt sei die zweitwichtigste Entdeckung seit dem Grab von Tutanchamun, so die Experten. Unter anderem wurde auch Schmuck gefunden. Die Zeit damals unter der Regierung von Pharao Amenhotep III war eine der reichsten Zeiten. Neue Erkenntnisse über diese Zeit werden sicher folgen.

Eine alte Erkenntnis dagegen ist die Funktion des Goldes. Dass Gold in diesen unsicheren und krisengeschüttelten Zeiten begehrt ist, zeigt etwa die aktuelle Münznachfrage. Laut der australischen Perth Mint wurden im März fünf Prozent mehr Goldmünzen als im Februar und 39 Prozent mehr als im Vorjahres-März verkauft. Rund 330.000 Unzen Gold in Form von Münzen gingen im erstem Quartal 2021 bei der Perth Mint über den Ladentisch. Dies ist ein Rekordwert. Zusammen mit der U.S. Mint wurden in diesen drei Monaten insgesamt rund 23 Tonnen Gold verkauft.

Als Anlagemöglichkeit in einer Zeit, in der noch für viele Jahre mit einer bleibenden Nullzinspolitik gerechnet wird, ist und bleibt Gold attraktiv. Auch wenn mit steigenden Impfzahlen die Pandemie zurückgedrängt wird, so bleiben doch die immensen Schuldenberge der Regierungen bestehen. Dazu kommt, dass Wirtschaftsexperten mit Inflation rechnen und Gold als Inflationsschutz gilt. Im laufenden Jahr könnten auch die Zentralbanken wieder mehr Gold nachfragen. Dies alles sollte den Goldpreis stärken und vielleicht sogar zu einem neuen Rekordpreis führen.

Goldgesellschaften wie der Produzent Caledonia Mining oder Condor Gold verdienen daher Beachtung.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=AYkvOfJEsLg – prognostiziert für 2021 eine Goldproduktion von 67.000 Unzen Gold auf seiner Blanket-Goldliegenschaft in Simbabwe.

Condor Gold – https://www.youtube.com/watch?v=hzCDjrJCq6E – ist noch kein Produzent, kommt aber gut voran mit seinem La India-Goldprojekt in Nicaragua. Das Unternehmen kann mit guten Bohrergebnissen aufwarten.

