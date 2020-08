Die nächsten Jahre als goldene Chance

Hohe und noch höhere Goldpreise und hervorragende Goldprojekte sollten Unternehmen und Anlegern Gewinne bringen.

Der US-Dollar schwächelt und Bedenken bezüglich Inflation und Staatsausgaben wachsen. Die Zeit jetzt könnte der Zeit Ende der 1970er Jahre ähneln. Diese Jahre waren sehr gut für Gold. Dies würde auch den Bergbaugesellschaften helfen, die sich dann leichter selbst tragen können oder leichter an Finanzierungen kommen.

In den letzten Jahren war es für Junior-Unternehmen nicht so einfach Finanzierungen unter Dach und Fach zu bringen. Und die großen Goldgesellschaften haben wenig neue Goldentdeckungen gemacht. Das könnte sich ändern, denn Akquisitionsmöglichkeiten sind derzeit rar. Also sollte mehr Wert auf neue Entdeckungen gelegt werden.

Aber da gibt es auch Goldunternehmen, die bereits aussichtsreiche Goldliegenschaften besitzen, etwa Aurania Resources oder Filo Mining.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-update-on-corona-impact-food-support-of-local-shuar-people/ – konzentriert sich auf Edelmetall- und Kupferprojekte in Südamerika. Hauptprojekt ist das The Lost Cities Cutucu-Projekt im Südosten Ecuadors. Zwei Geologen und ein Professor stürzten sich anfangs auf historische Archivforschungen. Heute wird das Projekt mit den modernsten Methoden untersucht und diese besondere Kombination hat bereits das Vorhandensein von hochgradigen Kupfer-, Silber- und Goldvorkommen gezeigt. Aktuelle Proben ergaben bis zu 6,1 Prozent Kupfer und 51 Gramm Silber pro Tonne Gestein.

Filo Mining – https://www.resource-capital.ch/de/news/ansicht/die-naechsten-jahre-als-goldene-chance/ – besitzt zu 100 Prozent die Filo del Sol-Liegenschaft in Chile mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen. Zusätzliche Bohrungen könnten die Größe der bekannten Lagerstätte verdreifachen. Das Unternehmen ist bestens finanziert, um im großen Stil die Bohrungen fortzusetzen.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

