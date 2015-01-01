IT-, PC- & Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt – zertifiziert & DSGVO-konform nach ISO 21964

ProCoReX Europe GmbH bietet die sichere IT-, PC- & Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt – inklusive zertifizierter Datenträger- und Festplattenvernichtung nach ISO 21964 und NIS-2-Norm.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem wachsenden Bewusstsein für Datenschutz und IT-Sicherheit gewinnt die sichere IT-, PC- & Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, Behörden und Institutionen stehen vor der Herausforderung, sensible Daten und ausgediente Hardware nicht nur umweltgerecht, sondern auch nach höchsten Sicherheitsstandards zu entsorgen. Die gesetzlichen Anforderungen der DSGVO und der NIS-2-Richtlinie verlangen eine lückenlose, dokumentierte und endgültige Vernichtung sämtlicher Datenträger. Fehlerhafte Entsorgung kann zu erheblichen Bußgeldern, Reputationsverlusten und persönlicher Haftung führen.

ProCoReX Europe GmbH ist der erfahrene und zertifizierte Ansprechpartner für die sichere IT-, PC- & Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Full Service: Von der individuellen Beratung über die sichere Abholung und den Transport in verschlossenen Sicherheitsbehältern bis hin zur zertifizierten Datenträger- und Festplattenvernichtung nach ISO 21964 (früher DIN 66399) und NIS-2-Norm. Jeder Schritt im Prozess der PC Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt wird lückenlos dokumentiert und kann auf Wunsch per Video begleitet werden. Nach Abschluss erhalten Kundinnen und Kunden ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat als Nachweis für Audits und externe Prüfungen.

Das Leistungsangebot von ProCoReX Europe GmbH ist speziell auf die Anforderungen der Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt abgestimmt. Neben der zertifizierten Festplattenvernichtung werden auch weitere Datenträger wie SSDs, USB-Sticks, Magnetbänder und Mobilgeräte endgültig und rechtskonform zerstört. Die eingesetzten Verfahren erfüllen höchste Schutzklassen nach ISO 21964 und werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie der DEKRA kontrolliert.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind feste Bestandteile des Angebots. ProCoReX Europe GmbH sorgt für die umweltgerechte Weiterverwertung der verbleibenden Hardware und pflanzt für jeden Auftrag Bäume. Darüber hinaus werden soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen. Unternehmen und Organisationen profitieren somit nicht nur von zertifizierter Datenträger- und Festplattenvernichtung, sondern leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung sozialer Verantwortung.

Mit ProCoReX Europe GmbH setzen Unternehmen und Behörden in Berlin, München und Frankfurt auf einen zuverlässigen Partner für die sichere IT-, PC- & Computer Entsorgung und PC Computer Entsorgung in Berlin, München, Frankfurt. Zertifizierte Sicherheit, lückenlose Dokumentation, nachhaltige Prozesse und persönliche Beratung gewährleisten die endgültige und rechtskonforme Vernichtung sensibler Daten – für maximale Sicherheit und nachhaltigen Fortschritt in den Metropolregionen.

