  • Schlaumik.de startet neuen interaktiven Mathematikbereich für die 4. Klasse

    Schlaumik.de startet interaktive Matheübungen für die 4. Klasse nach LehrplanPLUS Bayern.

    BildSchlaumik.de baut sein digitales Lernangebot weiter aus: Ab sofort steht ein neuer Bereich mit interaktiven Mathematikübungen für die 4. Klasse online zur Verfügung. Die Inhalte orientieren sich am LehrplanPLUS Bayern, an den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie an ausgewählten internationalen Standards und wurden gezielt für das vierte Grundschuljahr entwickelt.

    Mit diesem neuen Bereich geht Schlaumik.de gezielt auf die besonderen Anforderungen der 4. Klasse ein. In diesem Schuljahr werden zentrale mathematische Kompetenzen gefestigt und weiter ausgebaut – eine wichtige Grundlage für den Übergang in die weiterführende Schule. Die interaktiven Übungen unterstützen Kinder dabei, Rechenverfahren sicher anzuwenden, mathematische Zusammenhänge zu erkennen und auch komplexere Aufgaben strukturiert zu lösen.

    Der Bereich „Mathematik 4. Klasse“ umfasst die schriftliche Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, das Arbeiten mit Brüchen und Dezimalzahlen, Geometrieaufgaben, Umfang und Flächeninhalt sowie anspruchsvollere Sachaufgaben. Darüber hinaus beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Größen, Zeit und Daten sowie mit ersten Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Alle Übungen sind klar strukturiert, verständlich aufgebaut und bieten unmittelbares Feedback. Sie eignen sich sowohl für das selbstständige Üben zu Hause als auch für den gezielten Einsatz im Unterricht.

    „In der 4. Klasse zeigt sich häufig, wie sicher Kinder die mathematischen Grundlagen beherrschen“, erklärt Peter Spatar. „Unser Ziel ist es, sie dabei zu unterstützen, eigenständig zu arbeiten, ihre Lösungswege zu reflektieren und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.“

    Der neue Mathematikbereich richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse, an Eltern sowie an Lehrkräfte der Grundschule. Er lässt sich flexibel im regulären Unterricht, in Förderstunden oder für zusätzliches Üben einsetzen. Dank der übersichtlichen Gliederung nach Themen und Schwierigkeitsstufen finden Kinder schnell passende Aufgaben – ob zur Wiederholung, zur Vertiefung oder zur gezielten Vorbereitung auf Klassenarbeiten.

    Lernschwerpunkte der 4. Klasse auf Schlaumik.de:

    Sicherer Umgang mit schriftlichen Rechenverfahren

    Vergleichen, Darstellen und Berechnen von Brüchen

    Verständnis und Anwendung von Dezimalzahlen

    Strukturiertes Lösen mehrschrittiger Sachaufgaben

    Untersuchen geometrischer Figuren sowie Berechnen von Umfang und Flächeninhalt

    Anwenden und Umrechnen von Größen im Alltag

    Erheben, Darstellen und Auswerten von Daten

    Der neue Bereich „Mathematik 4. Klasse“ ist ab sofort verfügbar unter:
    https://schlaumik.de/mathematik/klasse-4/

    Schlaumik.de ist eine digitale Lernplattform, die interaktive und altersgerechte Übungsaufgaben für Schülerinnen und Schüler bietet. Mit einem starken Fokus auf Grundschulmathematik unterstützt Schlaumik.de das selbstständige Lernen durch klar strukturierte Übungen mit sofortigem Feedback. Die Inhalte orientieren sich an relevanten Curricula wie dem LehrplanPLUS Bayern und den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie internationalen Lernzielen. Ziel der Plattform ist es, Lernende individuell zu fördern, Lernmotivation zu stärken und den Übergang in weiterführende Schulformen bestmöglich vorzubereiten. Schlaumik.de richtet sich gleichermaßen an Kinder, Eltern und Lehrkräfte und eignet sich für den Einsatz zu Hause wie im Unterricht.

