Social Recruiting: Die Antwort auf den Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat ein Rekordniveau erreicht. Während klassische Recruiting-Kanäle zunehmend ins Leere laufen, nutzen zwei spezialisierte Agenturen eine innovative Lösung.

Agenturen ARISE und Tandem entwickeln datengetriebene Recruiting-Lösung für alle Branchen

Stuttgart, März 2026

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat 2025 ein Rekordniveau erreicht: 86 Prozent der Unternehmen melden Probleme bei der Stellenbesetzung. Während klassische Recruiting-Kanäle zunehmend ins Leere laufen, nutzen zwei spezialisierte Agenturen eine innovative Lösung. ARISE Online Marketing und die Agentur Tandem setzen mit einem datengetriebenen Social Recruiting Ansatz neue Maßstäbe in der branchenübergreifenden Personalgewinnung.

Die Zahlen sind alarmierend: Laut ManpowerGroup hat sich der Fachkräftemangel in Deutschland innerhalb von rund zehn Jahren mehr als verdoppelt – von 40 Prozent im Jahr 2014 auf 83 Prozent in 2026. Damit übertrifft Deutschland den globalen Durchschnitt von 72 Prozent deutlich. Besonders betroffen sind Branchen wie Energie, Gesundheitswesen und IT, aber auch Handel, Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe kämpfen zunehmend um qualifizierte Mitarbeitende.

Gleichzeitig verlieren traditionelle Recruiting-Wege an Wirkung: Während immer mehr Jobsuchende ihre Suche auf Google und in sozialen Netzwerken starten, setzen viele Unternehmen noch immer hauptsächlich auf klassische Stellenportale und Printanzeigen. Die Lösung der beiden Agenturen: Eine intelligente Kombination aus Performance Marketing und zielgruppengerechter Ansprache über Social-Media-Kanäle. ARISE Online Marketing übernimmt den kompletten Funnel und das Performance Marketing. Die Agentur Tandem unter Geschäftsführer Michael Rapp sorgt für die CI-Konformität, eine zielgruppengerechte Tonalität und eine ansprechende visuelle Umsetzung.

Die Strategie setzt auf präzises Targeting über Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und LinkedIn. Durch datengetriebenes Performance Marketing werden gezielt Menschen erreicht, die über die passenden Qualifikationen verfügen und latent wechselwillig sind, aber nicht aktiv nach neuen Stellen suchen – ein entscheidender Vorteil in einem Markt, in dem die besten Talente bereits in Anstellung sind.

_“Social Recruiting ist mehr als nur ein Trend – es ist die Antwort auf eine sich grundlegend verändernde Arbeitsmarktsituation“, erklärt Michael Rapp, Geschäftsführer der Agentur Tandem. „Unser Ansatz funktioniert branchenübergreifend und erreicht nicht nur aktiv Suchende, sondern vor allem hochqualifizierte Fachkräfte in festen Anstellungen, die offen für neue Herausforderungen sind. Mit einer Ansprache, die modern, authentisch und visuell ansprechend ist – genau so, wie Unternehmen heute kommunizieren müssen.“_

Die Erfahrungen aus den bisherigen Projekten unterstreichen die Relevanz: Über Social Media konnten bisher schnell offene Stellen besetzen. Die Bandbreite reicht dabei von Büro- und Vertriebskräften, über Handwerksberufe bis hin zu Highprofessionals bei Energieversorgern.

Unternehmen, die Social Recruiting professionell einsetzen, profitieren von deutlich höheren Bewerbungsraten bei gleichzeitig besserer Kandidatenqualität.

_“Das Besondere an unserem Ansatz ist die Messbarkeit und kontinuierliche Optimierung“, betont Christian Benkner, CEO von ARISE Online Marketing. „Durch professionelles Performance Marketing können wir jeden Schritt im Bewerbungsprozess nachvollziehen und optimieren – von der ersten Anzeigenimpression bis zur eingereichten Bewerbung. Das senkt nicht nur die Kosten pro qualifizierter Bewerbung erheblich, sondern stellt auch sicher, dass die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten erreicht werden. Unsere Lösung funktioniert branchenübergreifend – vom Handwerksbetrieb bis zum internationalen Konzern.“_

_“Der komplette Funnel wird durchdacht und optimiert“, ergänzt David Rapp, der das operative Performance Marketing bei ARISE Online Marketing verantwortet. „Von zielgruppengerechten Werbemitteln über schnell ladende, mobiloptimierte Landing Pages bis hin zu unkomplizierten Bewerbungsprozessen. Ob Energiewirtschaft, Handwerk, Gesundheitswesen, Industrie oder Dienstleistungssektor – die Herausforderung ist überall dieselbe: Die richtigen Talente finden und für sich gewinnen. Unser ganzheitlicher Ansatz liefert messbare Ergebnisse, unabhängig von der Branche.“_

Über die Agenturen:

Tandem, Agentur für Kommunikation unter Geschäftsführer Michael Rapp ist spezialisiert auf kreative Markenführung, CI-konforme Kommunikation und zielgruppengerechte Umsetzung von Marketingkampagnen. Die Agentur stellt sicher, dass alle Recruiting-Maßnahmen professionell und markenkonsistent auftreten.

ARISE Online Marketing unter CEO Christian Benkner ist spezialisiert auf digitales Marketing, SEO, Google Ads-Kampagnenmanagement und Social Recruiting. Die Agentur mit Sitz in Stuttgart setzt auf datengetriebene Strategien und messbare Ergebnisse im Performance Marketing. David Rapp zeichnet für das operative Performance Marketing verantwortlich und betreut Social Recruiting Projekte über alle Branchen hinweg – von Mittelstand bis Konzern.

