Martina Steinberger enthüllt: Die 3 größten Fehler im Social Recruiting für Handwerksbetriebe.

Warum Social Recruiting im Handwerk oft scheitert und welche drei Fehler Betriebe unbedingt vermeiden sollten.

Warum Social Recruiting im Handwerk oft scheitert

Social Recruiting gilt im Handwerk längst als Hoffnungsträger im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Trotzdem bleiben die gewünschten Erfolge in vielen Betrieben aus. Bewerbungen bleiben rar oder passen nicht zum Unternehmen.

Laut Martina Steinberger, Inhaberin von MST Consulting, liegt das selten am Kanal selbst, sondern an grundlegenden Fehlern in der Umsetzung.

Als digitale Recruiting-Agentur mit Schwerpunkt auf Mitarbeitergewinnung im Handwerk begleitet MST Consulting täglich Betriebe, die Social Recruiting einführen oder optimieren möchten. Dabei zeigen sich immer wieder dieselben Stolpersteine.

Fehler 1: Social Recruiting wird wie eine Stellenanzeige behandelt

Der häufigste Fehler: Handwerksbetriebe übertragen klassische Stellenanzeigen eins zu eins auf Social Media. Lange Textblöcke, formelle Sprache und reine Anforderungslisten schrecken potenzielle Bewerber eher ab, als dass sie Interesse wecken.

Social Recruiting funktioniert anders. Menschen nutzen soziale Netzwerke nicht zur Jobsuche, sondern zur Unterhaltung, Information und Inspiration. Erfolgreiche Recruiting-Kampagnen setzen deshalb auf verständliche Botschaften, authentische Einblicke und klare Mehrwerte.

MST Consulting verfolgt hier einen anderen Ansatz: Statt Stellen zu „bewerben“, wird der Betrieb als Arbeitgeber sichtbar gemacht. Arbeitsalltag, Teamkultur und Werte stehen im Vordergrund und nicht die perfekte Formulierung einer Anzeige.

Fehler 2: Fehlende Zielgruppenansprache und Streuverluste

Ein weiterer zentraler Fehler ist die fehlende Zielgruppenfokussierung. Viele Kampagnen richten sich an „alle Handwerker“, mit entsprechend hohen Streuverlusten.

Dabei ist Social Media Recruiting besonders stark, wenn Inhalte und Ansprache exakt auf die gewünschte Zielgruppe zugeschnitten sind.

MST Consulting arbeitet mit klar definierten Zielgruppenprofilen. Qualifikation, regionale Verfügbarkeit und berufliche Erwartungen werden vor Kampagnenstart analysiert. Auf dieser Basis entstehen passgenaue Inhalte, die genau die Fachkräfte ansprechen, die zum Betrieb passen.

Das Ergebnis: weniger Bewerbungen, dafür deutlich höhere Qualität und bessere Passung.

Fehler 3: Kein klarer Bewerbungsprozess

Viele Interessenten springen ab, bevor sie überhaupt Kontakt aufnehmen. Der Grund ist oft ein zu komplizierter Bewerbungsprozess. Lange Formulare, Lebensläufe und Anschreiben passen nicht zum Nutzungsverhalten auf Social Media.

Ein Kernelement der Social-Recruiting-Strategien von MST Consulting ist deshalb die Prozessvereinfachung. Kurze Kontaktwege, wenige Klicks und klare Kommunikation senken die Einstiegshürde erheblich.

So entstehen Bewerbungen, die schnell, unkompliziert und trotzdem qualifiziert sind. Das ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Handwerksrecruiting.

Social Recruiting im Handwerk braucht Struktur und Strategie

„Social Recruiting ist kein Selbstläufer“, betont Martina Steinberger. Entscheidend sind klare Prozesse, eine authentische Arbeitgeberdarstellung und eine durchdachte Strategie.

Handwerksbetriebe, die diese Fehler vermeiden, profitieren nicht nur von mehr Bewerbungen, sondern von nachhaltiger Mitarbeitergewinnung, geringerer Fluktuation und stabilen Teams.

Wer ist MST Consulting ?

MST Consulting. Die Erfolgsschmiede ist eine digitale Recruiting-Agentur aus dem bayerischen Oberland mit Schwerpunkt auf Social Recruiting, Mitarbeitergewinnung und Employer Branding. Das Unternehmen unterstützt Industrie-, Handwerks- und mittelständische Betriebe dabei, qualifizierte Fachkräfte über gezielte Social-Media-Strategien zu gewinnen. Klare Prozesse, moderne Kommunikation und datenbasierte Kampagnen sorgen für nachhaltige Recruiting-Erfolge.

Firmenkontakt:

Inhaberin / Geschäftsführung: Martina Steinberger

Adresse: Buchberg 11, 83730 Fischbachau, Deutschland

Telefon: +49 176 56837971

E-Mail: kontakt@mst-erfolgsschmiede.de

Website: https://www.mst-erfolgsschmiede.de

