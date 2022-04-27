MST Consulting: Schluss mit teuren Stellenanzeigen: So funktioniert Social Recruiting für Handwerksbetriebe.

Klassische Stellenanzeigen funktionieren im Handwerk immer seltener. Social Recruiting zeigt, wie Betriebe heute gezielt Fachkräfte erreichen, Kosten senken und offene Stellen schneller besetzen.

Klassische Stellenanzeigen verlieren im Handwerk an Wirkung

Zeitungsannoncen, Online-Jobbörsen und kostenintensive Anzeigen liefern im Handwerk zunehmend enttäuschende Ergebnisse. Die Reichweite sinkt, die Kosten steigen und qualifizierte Fachkräfte sind kaum noch erreichbar.

Viele Handwerksbetriebe stehen deshalb vor der Frage: Wie können offene Stellen künftig überhaupt noch besetzt werden? Social Recruiting bietet hier eine wirksame Alternative.

Social Recruiting erreicht Fachkräfte dort, wo sie wirklich aktiv sind

Social Recruiting setzt dort an, wo sich potenzielle Bewerber täglich aufhalten: auf sozialen Netzwerken. Anders als klassische Recruiting-Kanäle ermöglicht Social Media eine direkte, persönliche Ansprache unabhängig davon, ob jemand aktiv auf Jobsuche ist.

MST Consulting unterstützt Handwerksbetriebe dabei, diese Potenziale gezielt zu nutzen. Über datenbasierte Kampagnen werden Fachkräfte regional und zielgerichtet angesprochen, ohne hohe Streuverluste.

Mitarbeitergewinnung ohne Streuverluste und hohe Kosten

Ein zentraler Vorteil von Social Recruiting liegt in der Effizienz. Kampagnen lassen sich exakt steuern, messen und optimieren. Statt hoher Fixkosten für Anzeigen entstehen flexible Budgets mit klarer Erfolgskontrolle.

Handwerksbetriebe profitieren von:

– höherer Sichtbarkeit als Arbeitgeber

– gezielter Ansprache passender Fachkräfte

– deutlich geringeren Kosten pro Bewerbung

– kürzeren Besetzungszeiten

Social Recruiting wird so zur wirtschaftlich sinnvollen Lösung im Recruiting-Alltag.

Arbeitgebermarke sichtbar machen statt Stellen „verkaufen“

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Arbeitgeberpositionierung. Bewerber möchten wissen, wie ein Betrieb arbeitet, wie das Team aussieht und welche Werte gelebt werden.

MST Consulting entwickelt dafür individuelle Inhalte, die den Betrieb authentisch darstellen. Statt anonymer Stellenanzeigen entsteht Vertrauen. Das ist ein entscheidender Faktor für langfristige Mitarbeiterbindung.

Social Recruiting als nachhaltige Recruiting-Strategie

Der Ansatz von MST Consulting ist langfristig ausgerichtet. Ziel ist es nicht, kurzfristige Engpässe zu überbrücken, sondern Recruiting-Strukturen zu schaffen, die dauerhaft funktionieren.

Klare Prozesse, moderne Kommunikation und datenbasierte Kampagnen machen Social Recruiting zu einem festen Bestandteil der Mitarbeitergewinnung im Handwerk.

Fazit: Teure Stellenanzeigen gehören der Vergangenheit an

Handwerksbetriebe, die auf Social Recruiting setzen, sichern sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Sie gewinnen nicht nur neue Fachkräfte, sondern stärken ihre Arbeitgebermarke nachhaltig.

MST Consulting zeigt, wie moderne Mitarbeitergewinnung im Handwerk funktioniert. Der Gesamtprozess ist dabei effizient, authentisch und zukunftssicher.

Wer ist MST Consulting ?

MST Consulting. Die Erfolgsschmiede ist eine digitale Recruiting-Agentur aus dem bayerischen Oberland mit Schwerpunkt auf Social Recruiting, Mitarbeitergewinnung und Employer Branding. Das Unternehmen unterstützt Industrie-, Handwerks- und mittelständische Betriebe dabei, qualifizierte Fachkräfte über gezielte Social-Media-Strategien zu gewinnen. Klare Prozesse, moderne Kommunikation und datenbasierte Kampagnen sorgen für nachhaltige Recruiting-Erfolge.

