25 Jahre löffelfertig – 25 Jahre Amerkamp Business-Apartments in Bonn

Amerkamp Business-Apartments feiert 25-jähriges Jubiläum.

Das Unternehmen vermarktet geschmackvoll möblierte und komplett ausgestattete Zeit-Wohn-Sitze – für jeden Anspruch und jedes Budget. Amerkamp Business-Apartments bedankt sich bei Mietern, Eigentümern, Unternehmen und Institutionen. Alle Objekte und Infos unter www.amerkamp.de

Amerkamp Business-Apartments erblickte im Jahre 2001 das Licht der Welt. Seither fanden und finden Projektarbeiter aus der ganzen Welt immer genau die möblierte und komplett ausgestattete Hotelalternative, die zu ihren Ansprüchen und ihren Budgets passen. Im Angebot sind Apartments, Wohnungen und Häuser.

Rundum-Sorglos-Service für Projektarbeiter

Es gibt kleine, mittlere und große Objekte – mit und ohne Balkon, Garten oder Tiefgarage. Egal, ob Projektarbeiter alleine, mit Partner oder sogar mit Familie kommen – bei Amerkamp gibts immer das passende Objekt. Die Abwicklung richtet sich nach dem Terminplan des Projektarbeiters. Besichtigungen sind z.B. auch nach Feierabend, an Feiertagen und am Wochenende möglich. Alle Business-Objekte sind geschmackvoll möbliert und komplett ausgestattet. Michael Amerkamp nennt das „löffelfertig“: Man muss seinen Zeit-Wohn-Sitz einfach nur aufzuschließen und kann sofort loswohnen.

Rundum-Sorglos-Service für Eigentümer

Gründer und Inhaber Michael Amerkamp sowie die Immobilien-Expertin Susanne Ax sorgen dafür, dass die Eigentümer von Wohnungen, Häusern und Apartments ihre Objekte sicher und zuverlässig vermietet bekommen. Sie bieten Full-Service: Sie veröffentlichen Angebote, machen Besichtigungen, übernehmen Mieterchecks, machen Mietverträge und organisieren den Service rund um die Objekte. Eigentümerinnen und Eigentümer können sicher sein, dass ihr Eigentum immer im besten Zustand ist und bleibt.

Rundum-Sorglos-Service für Unternehmen und Institutionen

Im Großraum Bonn gibt es viele Unternehmen und Institutionen, die Freelancer aus aller Welt für Projekte einsetzen. Diese Spezialisten brauchen Unterkünfte mit Wohlfühl-Garantie. Das gilt natürlich auch für multinationale Unternehmen, die Mitarbeiter aus anderen Ländern so angenehm wie möglich unterbringen wollen. Das Team von Amerkamp Business-Immobilien ist ein starker und verlässlicher Partner für die verantwortlichen Mitarbeiter in Unternehmen und Institutionen.

