Das vierte Quartal 2025 war für Goldminenbetreiber hervorragend

Aufgrund der erstaunlich hohen Goldpreise könnte das vierte Quartal vergangenen Jahres das erfolgreichste Quartal überhaupt werden.

Erstveröffentlichung: 14.01.2026, 11:20 Uhr Zürich/Berlin

Zu diesem Schluss kommt eine Analyse über 38 Quartale in Folge. Das kürzlich abgeschlossene vierte Quartal 2025 der Goldminenbetreiber wird sich bald als ihr bisher erfolgreichstes Quartal erweisen! Nach jedem Quartal wurden die Quartalszahlen der 25 größten Unternehmen (in den Gold-ETFs GDX und GDXJ) untersucht. Der GDXJ beinhaltet kleine mittelständische und Junior-Unternehmen. Aufgrund der hohen Goldpreise sind Rekordwerte zu erwarten. Die Abbaukosten sind ziemlich gleichgeblieben, ebenso wie die Produktionsmengen.

Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 werden etwa zwischen Mitte Februar und Mitte März vorliegen. Im vierten Quartal 2025 lag der durchschnittliche Goldpreis bei 4.150 US-Dollar je Feinunze, damit rund 56 Prozent höher als im vergleichbaren Vorjahresquartal. Kein Wunder, dass die Gewinne von Goldminenbetreibern steigen. Schließlich übersteigt die Goldpreisentwicklung die durchschnittlichen Abbaukosten deutlich. Dies steigert die Nettogewinne. Gemäß der Untersuchung liegt das Gewinnwachstum im Jahresvergleich bei durchschnittlich 71,4 Prozent. Dabei fehlen noch die satten Gewinne des vierten Quartals, die ja erst noch veröffentlicht werden müssen.

Das füllt die Kassen von Goldunternehmen und führt vielleicht zu Übernahmen. Der Sektor von Goldunternehmen mit guten Projekten ist damit auch 2026 heiß. Bei einer Goldpreisschwäche werden Goldaktien zu attraktiven Kaufgelegenheiten werden. Denn sollte der Goldpreis fallen, würden die Goldaktien folgen. Wobei gut aufgestellte Goldunternehmen immer eine Bereicherung für das Portfolio darstellen.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst.

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

