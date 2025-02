Lokale Sichtbarkeit für Handwerksbetriebe steigern – So funktioniert Local SEO

Wie Local SEO Handwerksbetrieben dabei hilft, online sichtbar zu werden.

Wer heute als Handwerksbetrieb gefunden werden will, muss online sichtbar sein. Dabei reicht es nicht mehr aus, nur eine schöne Website zu haben.

Lokale Suchmaschinenoptimierung (Local SEO) ist der Schlüssel, um in den Google-Suchergebnissen ganz vorne dabei zu sein.

Beatrice Köhler, erfahrene Local-SEO-Expertin und Geschäftsführerin der Kampagnenreiter GmbH, gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen, wie Handwerksbetriebe ihre lokale Sichtbarkeit nachhaltig verbessern können.

Warum Local SEO für Handwerksbetriebe essenziell ist

Ob Glaserei, Malerbetrieb oder Kfz-Werkstatt – Kund*innen suchen ihre Handwerker*innen heute häufig online. Dabei nutzen sie Suchanfragen wie „Glaserei in München“ oder „Tischler in Stuttgart“. Google zeigt den Nutzer*innen dann die relevantesten Treffer in ihrer Nähe an. Unternehmen, die auf Local SEO setzen, erscheinen häufiger in den sogenannten „Local Pack“-Einblendungen und gewinnen dadurch mehr Kund*innen.

Begriff Local Pack:

Das Google Local Pack ist die Box mit lokalen Suchergebnissen, die bei Google oberhalb der organischen Treffer erscheint. Es zeigt Unternehmen mit Name, Bewertungen, Adresse und weiteren Infos. Diese Ergebnisse stammen aus Google Maps und dem Google Business Profile. Das Local Pack erscheint, wenn Nutzer nach lokalen Dienstleistungen oder Geschäften suchen, z. B. „Bäckerei in Berlin“. Unternehmen mit guten Bewertungen, vollständigem Profil und relevanten Keywords haben bessere Chancen, hier angezeigt zu werden.

Best Practices für ein erfolgreiches Local SEO

* Google Business Profile optimieren

Der wichtigste Schritt für Handwerksbetriebe ist ein gut gepflegtes Google Business Profile (ehemals Google My Business).

* Unternehmensname, Adresse und Telefonnummer (NAP-Daten) sollten exakt mit den Angaben auf der Website übereinstimmen.

* Hochwertige Fotos von Werkstatt, Team und Projekten machen den Betrieb greifbar.

* Regelmäßige Beiträge mit Angeboten, News oder besonderen Leistungen verbessern die Sichtbarkeit.

* Kundenbewertungen gezielt anfragen und beantworten

Bewertungen sind ein entscheidender Faktor um bei Google Maps ganz oben zu erscheinen. Eine Glaserei kann beispielsweise nach jedem abgeschlossenen Auftrag freundlich um eine Bewertung bitten. Wichtig: Jede Bewertung sollte individuell beantwortet werden – das zeigt Wertschätzung und sorgt für mehr Vertrauen.

* Lokale Keywords strategisch einsetzen

Handwerksbetriebe sollten ihre Dienstleistungen mit lokalen Begriffen kombinieren. Statt nur „Fensterreparatur“ ist „Fensterreparatur in Frankfurt“ oder „Glasnotdienst in Hamburg“ effektiver. Diese Begriffe sollten auf der Website, in Blogartikeln, in Social Media Beiträgen und in den Meta-Daten verwendet werden. Meta-Daten sind Informationen über eine Webseite, die für Suchmaschinen und Nutzer wichtig sind. Der Meta-Title ist der Titel, der in den Suchergebnissen erscheint. Er sollte kurz, prägnant und relevant sein. Die Meta-Description ist eine kurze Beschreibung der Seite. Sie hilft Nutzern zu entscheiden, ob sie die Seite besuchen möchten.

* Brancheneinträge und lokale Verzeichnisse nutzen

Einträge in relevanten Handwerksverzeichnissen wie das Handwerkskammer-Register, Meinestadt.de oder Gelbe Seiten erhöhen die Sichtbarkeit. Wichtig ist, dass die Firmeninformationen überall einheitlich sind.

* Lokalen Content erstellen

Schreiner*innen, die über Holzarten und deren Pflege schreiben, oder Elektriker*innen, die Tipps zum Energiesparen geben, positionieren sich als Expert*innen. Gleichzeitig steigt die Website durch relevante Inhalte in den Suchergebnissen.

* Mobilfreundliche Website sicherstellen

Die meisten Kund*innen suchen über das Smartphone nach Handwerker*innen. Eine langsame oder schlecht lesbare Website kann Interessent*innen abschrecken. Mobile Optimierung ist daher ein Muss.

Fazit: Ohne Local SEO geht es nicht

Beatrice Köhler betont: „Handwerker*innen, die online sichtbar sein wollen, sollten Local SEO als festen Bestandteil ihres Marketings etablieren. Die Konkurrenz schläft nicht, und wer sich nicht um seine digitale Präsenz kümmert, wird von Mitbewerbern überholt.“

Mit gezielten Maßnahmen können auch kleinere Betriebe in ihrer Region Top-Rankings erreichen und mehr Kundenanfragen generieren.

