Beatrice Köhler spricht als Expertin für lokale SEO auf der SEOkomm 2024 in Salzburg

Local SEO Expertin Beatrice Köhler (Kampagnenreiter GmbH) spricht auf der SEOkomm in Salzburg. Ihr Vortrag richtet sich an Unternehmen, die ihre lokale Präsenz im Internet erhöhen möchten.

Beatrice Köhler, Geschäftsführerin der Online Marketing Agentur Kampagnenreiter, wird in diesem Jahr als Speakerin auf der SEOkomm vertreten sein.

Die SEOkomm ist eines der bedeutendsten Branchenevents im deutschsprachigen Raum, das jedes Jahr führende Expert*innen, Unternehmer*innen und SEO-Spezialist*innen zusammenbringt, um aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich der Suchmaschinenoptimierung zu diskutieren.

Local SEO für Fortgeschrittene

In ihrem Vortrag wird Beatrice Köhler ihre Expertise im Bereich der lokalen Suchmaschinenoptimierung (Local SEO) teilen und dabei aufzeigen, welche Strategien Unternehmen nutzen können, um ihre Sichtbarkeit in den lokalen Suchergebnissen von Google zu verbessern.

Ihr Vortrag richtet sich sowohl an kleine und mittelständische Unternehmen als auch an große Firmen, die ihre regionale Präsenz in der Google-Suche weiter ausbauen möchten.

Lokale Suchmaschinenoptimierung gewinnt an Bedeutung

Lokale SEO hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, insbesondere für Unternehmen, die lokale Dienstleistungen oder Produkte anbieten und sich gegen die Konkurrenz in ihrer Region behaupten wollen. Beatrice Köhler wird praxisnahe Einblicke in Teilaspekte der lokalen Suchmaschinenoptimierung geben, die auch erfahrene Local SEOs in dieser Bandbreite nicht kennen.

„Lokale SEO ist für viele Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg, besonders in Zeiten, in denen die digitale Konkurrenz immer stärker wird. Wer in den lokalen Suchergebnissen bei Google nicht gut positioniert ist, verliert wertvolle Kunden“, erklärt Beatrice Köhler, die als eine der führenden Expertinnen im Bereich der lokalen Suchmaschinenoptimeirung gilt.

Beatrice Köhler – Kurzportrait

Beatrice Köhler ist nicht nur als SEO-Expertin bekannt, sondern auch eine gefragte SEO Speakerin, die bereits auf zahlreichen renommierten Konferenzen aufgetreten ist. Sie ist bekannt dafür, komplexe SEO-Themen verständlich und praxisnah zu vermitteln und bietet Unternehmen wertvolle Impulse, wie sie durch gezielte lokale Optimierungsmaßnahmen mehr Reichweite und Erfolg erzielen können.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und tiefen Branchenkenntnis hat sie sich einen Namen als Vorreiterin in der digitalen Marketingwelt gemacht.

Die von ihr geleitete Online Marketing Agentur Kampagnenreiter hat sich auf die Unterstützung von regionalen Unternehmen spezialisiert. Der Fokus der Agentur liegt dabei auf der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Strategien zur Verbesserung der Online-Sichtbarkeit von Unternehmen, insbesondere durch lokale Suchmaschinenoptimierung.

Kampagnenreiter hilft Unternehmen dabei, nicht nur in den organischen Suchergebnissen, sondern auch auf Plattformen wie Google Maps oder durch lokale Anzeigen erfolgreich zu sein.

Über die SEOkomm

Die SEOkomm 2024 in Salzburg bietet eine ideale Plattform, um die neuesten Entwicklungen und Techniken der SEO-Branche kennenzulernen. Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, sich mit führenden Expert*innen auszutauschen und neue Strategien zu entwickeln, um ihre Online-Marketing-Ziele zu erreichen. Beatrice Köhler wird durch ihre praxisnahen Einblicke und innovativen Ansätze sicher einen wertvollen Beitrag zum Event leisten.

Weitere Informationen

* zur SEOkomm 2024 in Salzburg unter: https://www.onlineexpertdays.com/seokomm/

* zu Beatrice Köhler unter: https://kampagnenreiter.de/seo-speaker/

* zur Online Marketing Agentur Kampagnenreiter: https://kampagnenreiter.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kampagnenreiter GmbH

Frau Beatrice Köhler

Mörikestraße 1

71739 Oberriexingen

Deutschland

fon ..: 07042 2898429

web ..: https://kampagnenreiter.de

email : b.koehler@kampagnenreiter.de

Die Kampagnenreiter GmbH ist eine führende Online-Marketing-Agentur mit einem umfangreichen Leistungsportfolio. Seit der Gründung haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen durch innovative Marketinglösungen zu unterstützen und ihren Online-Erfolg zu maximieren.

Pressekontakt:

Kampagnenreiter GmbH

Frau Beatrice Köhler

Mörikestraße 1

71739 Oberriexingen

fon ..: 07042 2898429

email : b.koehler@kampagnenreiter.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Media Exklusiv GmbH – Die Darstellung von Zeitzonen auf Globen Winterzauber im DAS SAAL in Saalfelden – Exklusive Winterpackages für die festliche Saison