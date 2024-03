SIHOT baut Engagement in Österreich aus: Salzburger Hotelier Harald Köhler übernimmt den Vertrieb

Der Hotelmanagementsoftwareanbieter konnte den ehemaligen Hoteldirektor der Thermenhotels Gastein für sich gewinnen. Harald Köhler soll nun das Wachstum des österreichischen Marktes mitverantworten.

Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie steigt der Hotelexperte als Vertriebsleiter in das expandierende Hotelmanagementsoftwareunternehmen ein, welches verstärkt in den österreichischen Markt investiert. Harald Köhler berichtet in seiner Funktion an Michael Ismer, Director Business Development der Unternehmensgruppe SIHOT und wird die Akquise neuer Kunden in Österreich verantworten. Er arbeitet dabei eng mit dem Marketingteam des inhabergeführten Unternehmens zusammen, um auch die Markenbekanntheit zu steigern. Dabei unterstützt Harald Köhler gleichzeitig das Kundendienstteam, in dem er ebenfalls bestehende Kunden betreut. Er wird im Salzburger Firmensitz – im Zentrum einer der bevölkerungsreichsten Hotelregionen Österreichs – ansässig sein.

„SIHOT hat im Laufe der Jahre bei uns einen sehr guten Ruf erworben und ich sehe das enorme Potenzial für Hotels in Österreich, von seiner Software und seinen Dienstleistungen nachhaltig zu profitieren“, so Harald Köhler, Sales Manager Austria bei der Unternehmensgruppe SIHOT. „Die Hotelmarken, mit denen sie zusammenarbeiten sowie die Kunden- und Mitarbeiterbindung sind ein Beweis für eine ganzheitliche Partnerschaft im Hotelbetrieb. Ich freue mich nun darauf, den Markt aufzubauen und Hoteliers mit Hilfe von umfassenden Digitalisierungsmöglichkeiten zu unterstützen.“

Harald Köhler startete den Beginn seiner Karriere im Gastgewerbe zunächst mit einer Ausbildung zum Restaurantfachmann. Später absolvierte er die Hotelfachschule Bischofshofen. Zu seinen Stationen gehörten unter anderem die Funktion des Chef de Rang im Burg Hotel Oberlech, die Position des Food & Beverage Managers im Hotel Schloss Mondsee oder die Tätigkeit als Hoteldirektor des Thermenhotels Gastein in Bad Hofgastein.

Aufgrund der Marktattraktivität der lebendigen und unabhängigen Hotelbranche im Tourismusland Österreich gründete SIHOT im Jahr 2022 einen Standort in Salzburg. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche namhafte Kunden im Land – darunter das Hotel Mondschein am Arlberg, das BründlSpa in Bad Leonfelden und die Schwärzler Hotels.

Michael Ismer, Director Business Development bei der Unternehmensgruppe SIHOT, ergänzt: „Harald verfügt über einen herausragenden Hintergrund in der Hotelbranche, da er für eine Reihe von Organisationen auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet hat und somit die Bedeutung von Technologie und Software für die Effizienzsteigerung von Betrieb sowie Umsatz genau versteht.“

Österreichische Hotels und weitere Betriebsformen aus dem Gastgewerbe profitieren auch von den Direktvertriebsmöglichkeiten den umfassenden, modularen sowie SaaS-Cloud-basierten Hoteltechnologielösungen von SIHOT. Hotels können auf das gesamte SIHOT-Technologieportfolio inklusive Buchungsmaschine, POS und C&B zugreifen, das sich insbesondere für Beherbergungsbetriebe mit mindestens 30 Zimmern eignet. SIHOT ist derzeit mit rund 3.500 Hotels eine der beliebtesten Komplettlösungen weltweit.

