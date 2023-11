Neue Partnerschaft zwischen SIHOT und Mirai fördert Direktbuchungen von Hotels durch Metasuche

Der Anbieter von Hotelmanagementsoftware SIHOT kooperiert mit dem Spezialisten für Hotelvertriebstechnologie Mirai: Jetzt können Hotels vereinfacht Live-Preise mit Metasuchmaschinen verbinden.

Ziel der engen Zusammenarbeit ist, direkte Verbindungen zu Metasuchmaschinen für Live-Preis- und Verfügbarkeitsaktualisierungen bereitzustellen. Die Partnerschaft ermöglicht daher den SIHOT-Benutzern durch die Unterstützung von Mirai Metasearch Verfügbarkeiten und Hotelpreise direkt an die wichtigsten Metasuchmaschinen zu verteilen. Die strategische Integration von Mirai mit Google Hotel Ads, trivago, Tripadvisor, Bing Hotel Ads, Kayak und Skyscanner bietet Hotels daher die Gelegenheit, Vertriebskosten zu minimieren und gleichzeitig den Direktverkauf zu steigern sowie die Abhängigkeit von OTAs zu verringern.

Metasuchmaschinen stellen eines der wichtigsten Kundensuchfenster für Hotels dar. Sie erlauben Reisenden Hotelpreise an einem bestimmten Ort zu vergleichen. Das erleichtert dem Gast vor allem die Wahl der Buchungsoption. Die damit einhergehende größere Sichtbarkeit des Direktbuchungskanals von den Hotels sorgt für eine Maximierung des Umsatzes. Der Beitrag von Metasuchen zur Anzahl der Buchungen ist stetig gestiegen: Im Jahr 2022 kamen 20 % mehr Buchungen über die Metasuche als im Jahr 2021 und 41 % mehr als im Jahr 2019. Laut Mirai generiert die Metasuche mittlerweile zwischen 13 % und 25 % des gesamten Hotelumsatzes.

„Hotels, die in den direkten Buchungskanal investieren, um Buchungen zu steigern, erkennen den immensen Wert der Metasuche, die Gästen Transparenz über Produkte und Preise bietet. Somit wird auch das beste Angebot für den Gast ermittelt. Durch die Zusammenarbeit mit Mirai können unsere Hotelkunden ihre Umsätze verbessern und das Gästeerlebnis weiter verbessern sowie gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Preise und Verfügbarkeiten korrekt sind“, so Maria Santoro, Partnership Manager bei SIHOT.

Toni Gleitsmann, Leiter Revenue Management & Pre-Opening/fidelis hospitality GmbH, fügt hinzu: „Metasearch ist zu einem integralen Vertriebskanal für unser Direktvertriebsgeschäft geworden, der den richtigen Gästetyp erreicht und eine der niedrigsten Akquisekosten bietet. Durch die Integration und Partnerschaft von SIHOT und Mirai haben wir die attraktive Option geschaffen, den Direktvertrieb durch Aktualisierungen von Zimmerpreisen und Verfügbarkeit in Echtzeit noch weiter zu optimieren.“

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, da SIHOT-Kunden nun in der Lage sind, den Direktvertrieb noch weiter zu optimieren. Metasearch stellt sicher, dass Hotels die richtigen potenziellen Gäste auf einem der schnellsten Wege erreichen“, ergänzt Patricia Camba, Director of Global Partnerships & Alliances bei Mirari.

