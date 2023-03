Neuer Standort auf den Kanarischen Inseln: SIHOT baut seine Präsenz in europäischen Ferienregionen aus

Das inhabergeführte Unternehmen aus Deutschland verfügt nun auf der Insel Teneriffa über ein Team, um Hoteliers zukünftig vor Ort auf den spanischen Inseln besser unterstützen zu können.

Der Anbieter des Hotelmanagementsystems SIHOT hat somit die Möglichkeit, engere Partnerschaften mit lokalen Hoteliers einzugehen. Darüber hinaus wird durch die Digitalisierung der Hotellerie die Expansion innerhalb von Europa weiter gefördert.

SIHOT ist bereits seit über 20 Jahren auf dem spanischen Festland vertreten. Die Nähe zu den spanischen Kunden hat unter anderem den technologischen Fortschritt in der Branche gefördert sowie die Möglichkeit geschaffen, das touristische Potenzial besser zu nutzen. Das Portfolio aus urbanen Städten, regionalen Hotelgruppen, Hotelresorts und MICE-Locations auf den Kanarischen Inseln bietet Potenzial: SIHOT sieht die Bedeutung für die regionalen Betriebe, diese in der unmittelbaren Umgebung persönlich zu betreuen, um bei einem kommerziellen und technologischen Erfolg der Hotels aktiv eine Hilfestellung zu leisten. Das auf der Insel Teneriffa ansässige SIHOT-Team, bestehend aus Fabián Reyes und Fernando Torres, wird nun zukünftig Inselhoteliers dabei unterstützen, Vertriebsstrategien zu entwickeln und die Herausforderungen der Digitalisierung ihrer Einrichtungen zu meistern.

Kunden wie Luxury Tenerife, Parque Santiago und Laguna Nivaria, die bereits durch das innovative Hotelmanagementsystems (PMS) von SIHOT profitieren durften, haben nun ein Team vor Ort, wann immer sie es brauchen. Wilnelia Martín, die Direktorin des Hotels ValleMar, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Wir wurden stets gut von SIHOT umsorgt. Jedoch ist ein Team bei uns auf den Inseln eine zusätzliche und wertvolle Unterstützung.“

„Zusammen haben Fabian und Fernando mehr als 50 Jahre Erfahrung – sowohl in der IT als auch im Gastgewerbe selbst. Dies ermöglicht ihnen, jedem Kunden jederzeit die beste Beratung, den besten Service sowie eine persönliche Betreuung bieten zu können. Damit werden außerdem Prozesse einfach, bequem und vor allem effizienter gestaltet“, ergänzt Christoph Haack, Director of Operations, SIHOT.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIHOT (GUBSE AG)

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : s.mildenberger@sihot.com

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group, Alannia Resorts und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

