Reserva Alecrim Eco Suites Resort steigert die Ausgaben der Gäste um 60 % durch voll integrierte Systeme

Die Hotelmanagementsoftware SIHOT ermöglicht es dem Hotel-Resort den Umsatz zu erhöhen und gleichzeitig die Mitarbeiter von unnötigem Verwaltungsaufwand zu entlasten.

Das Reserva Alecrim Eco Suites Resort hat durch die Implementierung der intuitiven, integrierten Hotelmanagementlösung von SIHOT den Umsatz pro Gast maximiert und somit seine Wachstumsstrategie schneller umsetzen können. Der Öko-Resort-Unterkunftsanbieter verbesserte darüber hinaus nicht nur die Gästebewertungen auf Booking.com und Google, sondern erzielte auch eine Steigerung der Gästeausgaben um 60 %, indem das Unternehmen mehr Dienstleistungen und Erlebnisse anbot. Die F&B-Geschäftseinheit selbst profitierte sogar von einer Steigerung von über 70 %. Die Digitalisierung der Betriebs-, Finanz-, Verwaltungs- und Buchungsprozesse durch die Lösungen von SIHOT ermöglichte dem Reserva Alecrim Eco Suites Resort auch den Druck auf das Hotelteam erheblich zu reduzieren, indem die Notwendigkeit von rund 44 Überstunden pro Monat durch die Automatisierung zeitaufwendiger Aufgaben nahezu Vollständigkeit verringert wurde. Das Hotel profitiert ebenfalls durch die spürbaren Verbesserungen der Teamkommunikation auf dem 24 Hektar großen Gelände und bietet damit nun ein verbessertes Gästeerlebnis. „Nun konnten wir auf unserem riesigen Areal näher zusammenrücken. Mit SIHOT haben wir das Gefühl, dass wir gar nicht mehr so weit voneinander entfernt sind. SIHOT hat uns geholfen zu wachsen und ermöglicht es uns nun, eine aufregende Zukunft zu planen“, so Lurio Alves, Hotel Manager, Reserva Alecrim Eco Suites Resort.

SIHOT wurde im Januar 2022 installiert. Das Resort verwendet dabei die Produkte SIHOT.PMS, SIHOT.POS, Channel Manager und SIHOT.TRUST. Zuvor waren die Mitarbeiter des Resorts durch manuelle Systeme herausgefordert, bei denen das Hotelmanagementsystem (PMS) nicht in andere Systeme integriert werden konnte. Der bisherigen Technologie fehlte die Möglichkeit, beispielsweise Services zu einer Zimmerrechnung hinzuzufügen, was zu Verzögerungen bei der Rechnungserstellung für die Gäste führte. Mit der Cloud-basierten Lösung von SIHOT kann das Team nun von überall aus beispielsweise auf Berichte zugreifen und Rechnungen innerhalb weniger Minuten bearbeiten, was zu einer Zeitersparnis von bis zu 75 % führt.

„Es geht darum, Prozesse einfach zu gestalten und mit SIHOT ist das möglich. Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter geht schnell: Sie sind innerhalb einer Woche bereit, im Betrieb voll mitzuarbeiten. Wir haben zahlreiche Schritte unternommen, um unser Angebot und das Gästeerlebnis weiter zu verbessern. Gleichzeitig optimierten wir auch unsere Kommunikation, um alle Teams zusammenzubringen. Mit unserem früheren PMS hätten wir einfach nicht weiterwachsen können“, fügt Lurio Alves hinzu.

Carsten Wernet, CEO von SIHOT, ergänzt: „Lurio und sein Team haben gezeigt, wie wertvoll es ist, Prozesse zu optimieren, indem sie innovative Technologie zu ihrem Vorteil nutzen – nicht nur für den Gast, sondern auch ganz klar für sich selbst. Es ist wunderbar zu sehen, wie ein Gastgewerbeunternehmen in kurzer Zeit so bedeutende Gewinne erzielt und es zuversichtlich ist, das Wachstum fortzusetzen.“

Die Lösungen von SIHOT ermöglichen dem Resort unter anderem die Integration mit einer Reihe von Technologien, darunter Channel Manager, die heute an 35 Online Travel Agencies (OTAs) angebunden sind. Dazu gehört auch die Integration in das Abrechnungssystem des Resorts: Die Integration in das Abrechnungssystem hat dem Resort geholfen, das Geschäft auszubauen – einschließlich Partnerschaften mit internationalen Reisebüros – die Live Verfügbarkeit erfordern.

