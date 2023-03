Braunschweiger Band Wide Sky veröffentlicht Single „Sky“

Die Braunschweiger Band Sky veröffentlicht am 03.03.2023 ihre 2. Single „Sky“, in der die Band das Thema Trauer thematisiert.

SKY ist ein Lied, das sich mit dem Thema Tod und den damit verbundenen tiefen Gefühlen beschäftigt. Mit großer Trauer ist der Tod von geliebten Menschen für uns verbunden. Wir waren oft bis zum Schluss an ihrer Seite und vermissen sie sehr.

Mit dem Bild des Himmels als Symbol der Weite und Unendlichkeit reflektiert die Sängerin Judith ihre eigenen Gefühle von Verlust und Trauer. Der Himmel ist ein fast religiöses Bild, das mit dem Gedanken an ein Leben im Jenseits verbunden ist.

Dieses Lied wird sicherlich jeden ansprechen, der einen Verlust erlebt hat, und es ist eine Erinnerung daran, dass unsere Lieben nie wirklich weg sind, solange wir uns an sie erinnern.

Der Text ist ergreifend und fängt das Gefühl der Sehnsucht nach geliebten Menschen ein –

wo auch immer diese Seelen sein mögen, ob im Himmel oder im weiten Meer.

Die Melodie ist eindringlich und melancholisch, was die emotionale Wirkung des Liedes noch verstärkt. Man merkt, dass Judith viel über den Text nachgedacht hat, und die ganze Band unterstützt dieses fließende Gefühl in „SKY“, und das Ergebnis ist ein Song, der sowohl schön geschrieben als auch sehr bewegend ist.

Die Musiker können und wollen ihre 80er-Wurzeln nicht verbergen, was an mehreren Stellen des Songs deutlich zu hören ist: Der druckvolle Achtelnoten-Bass, diese drahtigen Gitarren mit Delays und die mächtigen E-Pianos lassen einen direkt in die Welt der großen Songs des Jahrzehnts eintauchen!

Und natürlich haben die Bandmitglieder verschiedene Einflüsse, die sie auf ihrem Weg zu „Wide Sky“ geleitet haben: Sängerin Judith liebt die Musik von Coldplay oder PINK, was sich auch in ihrem Anteil am Songwriting zeigt. Gitarrist Dirk hat einen starken AOR-Einfluss mit seinen Vorbildern von TOTO oder The Police, aber er hat sich auch dem Progressive Rock geöffnet. Pianist Henning bringt seine klassischen Wurzeln in die Band ein und Bassist Mike liebt den Sound des Britpop.

Die Band bereitet sich derzeit auf die anstehenden Live-Auftritte in Deutschland und den angrenzenden Ländern vor.

