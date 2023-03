Neuigkeiten und Updates aus der WpHG-/MaRisk- Compliance Welt.

Auf WpHG-/MaRisk-Compliance zu setzen bedeutet sich stets auf dem neusten Stand der Gesetzgebung und deren Anforderungen zu halten.

Neue Entwicklungen in diesem Bereich sollten nicht unter den Tisch fallen – denn hier geht es um die Umsetzung und Einhaltung komplexer Vorschriften, Prozesse und Verfahren.

In unserem Blog bieten wir dir eine Übersicht über alle relevanten Neuigkeiten und Updates zum Thema WpHG-/MaRisk-Compliance. Werfe einen Blick in unseren Blog, um auf dem Laufenden zu bleiben! Entdecke jetzt, was die Regulierungsbehörden vorhaben, erhalte Information über praktische Anwendungsfälle und lassen dich durch Ratgebertexte bei der Umsetzung inspirieren! Sei immer Up-to-date mit den jüngsten Neuerungen rund um WpHG-/MaRisk-Compliance.

?Neueste Updates zur WpHG/MaRisk-Compliance

Der Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die neue MaRisk-Compliance-Richtlinie stellen eine wichtige Grundlage für die Regulierung des Finanzmarktes dar. Die Richtlinien wurden im Jahr 2020 aktualisiert, um die Marktteilnehmer besser vor unerwünschten Risiken zu schützen.

Wir geben einen Überblick über die neuesten Updates und deren Auswirkungen auf Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Einführung einer neuen „Know-Your-Customer“-Richtlinie. Diese Richtlinie erfordert von den Unternehmen, gründliche Kundenanalysen durchzuführen, indem sie die Kundeninformationen überprüfen, bevor sie eine Geschäftsbeziehung eingehen. Die Richtlinie soll sicherstellen, dass Unternehmen nicht durch unerlaubte Geschäfte oder andere unerwünschte Aktivitäten belastet werden.

Darüber hinaus wurden neue Vorschriften zur Berichterstattung und Offenlegung von Risiken eingeführt. Diese neuen Vorschriften erfordern, dass Unternehmen bestimmte Informationen über ihre Aktivitäten an die zuständige Behörde melden, um ein besseres Verständnis der Risiken zu ermöglichen. Unternehmen müssen auch sicherstellen, dass ihre Risikomanagementprozesse auf dem neuesten Stand sind, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Verfahren befolgen, um Risiken zu erkennen und zu verhindern.

Zu den weiteren Updates gehören Änderungen bei der Notifizierung und Berichterstattung von Geschäften, die in der EU abgeschlossen werden. Diese neuen Regeln sollen sicherstellen, dass Unternehmen die erforderlichen Informationen über ihre Geschäfte an die zuständige Behörde übermitteln.

Darüber hinaus wurden neue Richtlinien zur Vermeidung von Insiderhandel und Marktmanipulation eingeführt. Diese Regeln sollen sicherstellen, dass Unternehmen nicht versuchen, durch Insiderinformationen oder andere unerlaubte Praktiken Gewinne zu erzielen.

Insgesamt sind die neuen Updates ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Schutzes von Unternehmen, die im Finanzmarkt tätig sind. Unternehmen müssen sich der neuen Richtlinien bewusst sein und sicherstellen, dass sie diese befolgen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der WpHG und MaRisk-Compliance entsprechen.

?Top 3 Compliance-Herausforderungen für Finanzdienstleister

Die Regulierung des Finanzmarkts ist eine komplexe Aufgabe, die viele Herausforderungen mit sich bringt. Finanzdienstleister müssen sich mit den neuesten Gesetzen und Vorschriften auseinandersetzen, um sicherzustellen, dass sie über alle erforderlichen Compliance-Anforderungen verfügen. Hier sind die drei wichtigsten Compliance-Herausforderungen für Finanzdienstleister:

1. WpHG-Compliance: Die WpHG ist eines der wichtigsten Gesetze, die den Finanzmarkt regeln. Es ist daher wichtig, dass Finanzdienstleister sich mit den neuesten Änderungen dieses Gesetzes auseinandersetzen, um sicherzustellen, dass sie alle Anforderungen der WpHG erfüllen.

2. MaRisk-Compliance: Die MaRisk-Compliance-Richtlinie ist ein wichtiger Bestandteil der regulatorischen Anforderungen, die alle Finanzdienstleister erfüllen müssen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die neuesten Updates der MaRisk-Richtlinie kennen und befolgen.

3. Know-Your-Customer-Compliance: Kundenanalyse ist ein wichtiger Bestandteil der Compliance-Anforderungen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Informationen über ihre Kunden erhalten, bevor sie eine Geschäftsbeziehung eingehen. Dies hilft ihnen, Risiken zu erkennen und zu verhindern. Die oben genannten Compliance-Herausforderungen sind nur einige der vielen, denen Finanzdienstleister gegenüberstehen. Es ist daher wichtig, dass sie sich über alle neuesten Anforderungen und Updates informieren, um sicherzustellen, dass sie alle Anforderungen erfüllen.

Wie man eine effektive Risikobewertung durchführt, um MaRisk/WpHG-Compliance konform zu sein

Eine effektive Risikobewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der MaRisk/WpHG-Compliance und ermöglicht es Unternehmen, geeignete Risikomanagementprozesse zu implementieren. Eine effektive Risikobewertung hilft Unternehmen, die Risiken zu identifizieren und zu bewerten, die sie möglicherweise aussetzen, und dabei zu helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu minimieren.

Die Risikobewertung sollte mit einer Risikoinventur beginnen, um alle Risiken zu identifizieren, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Diese Risikoinventur sollte alle wichtigen Bereiche des Unternehmens berücksichtigen, einschließlich Finanzierung, Produktion und Distribution, Marktentwicklung, Personal und IT-Sicherheit.

Nachdem alle Risiken identifiziert wurden, müssen sie bewertet werden, um ein besseres Verständnis für das Ausmaß der Risiken zu erhalten. Zu diesem Zweck sollten Unternehmen verschiedene Bewertungsmethoden wie Risikomatrixen, Risikobewertungsdiagramme und Risikobewertungssimulationen verwenden, um die Risiken zu bewerten.

Das Ergebnis der Risikobewertung sollte dann verwendet werden, um ein Risikomanagementprogramm zu entwickeln, das speziell auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist. Dieses Programm sollte sicherstellen, dass das Unternehmen die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um Risiken zu minimieren und MaRisk/WpHG-Compliance konform zu bleiben.

Insgesamt ist eine effektive Risikobewertung ein wesentlicher Bestandteil der MaRisk/WpHG-Compliance und ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagementprozesses. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Schritte unternehmen, um eine effektive Risikobewertung durchzuführen und alle Anforderungen der MaRisk/WpHG-Compliance zu erfüllen.

?Mit S+P Seminare und Online Schulungen bist du beruflich erfolgreicher!

S+P Seminare und Online Schulungen sind die perfekte Wahl, wenn du beruflich erfolgreicher sein willst. Sie sind perfekt für Menschen, die keine Zeit haben, in einem Präsenzseminar zu lernen. Du kannst die S+P Online Schulung jederzeit und an jedem Ort nutzen.

Mit unseren qualitativ hochwertigen Schulungen und Seminaren kannst du deine Fähigkeiten und Kenntnisse verbessern und dir neue Kompetenzen aneignen.

Wir bieten dir eine Vielzahl an verschiedenen Schulungen und Seminaren, die genau auf deine Bedürfnisse und Voraussetzungen zugeschnitten sind. So kannst du dich optimal weiterbilden und beruflich voranbringen. S+P Seminare sind die perfekte Möglichkeit für dich, um dich beruflich weiterzuentwickeln und erfolgreicher zu sein. In unseren Online Schulungen kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und von den Besten lernen.

Durch die Kurse kannst du deine Fähigkeiten verbessern und neue Kenntnisse erwerben, die dir helfen werden, in deinem Beruf erfolgreicher zu sein. Also worauf wartest du noch? Melde dich jetzt an und starte in eine erfolgreiche Zukunft!

S+P Seminare ist dein zuverlässiger Partner für berufliche Weiterbildung. Wir bieten dir eine Vielzahl an hochwertigen Seminaren und Kursen, die dich auf dem neuesten Stand der beruflichen Entwicklung halten.

Lerne jetzt die neuesten Trends und Techniken mit den S+P Online Seminaren.

