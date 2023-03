Warum nicht mal auf Royalty-Gesellschaften setzen

Edelmetall- Royalty- und Streaming-Unternehmen sind eine beachtenswerte Unterbranche der Edelmetall-Bergbaubranche.

Diese Art der Unternehmen bietet eine Hebelwirkung auf steigende Edelmetallpreise. Aber sie weisen ein geringeres Risiko auf. Die Einnahmen generieren sie aus Lizenzgebühren und Streaming-Verträgen. Letztere verpflichten das Streaming-Unternehmen zu einer Vorauszahlung. Dafür erhält dieses das Recht auf zukünftige Lieferungen eines bestimmten Prozentsatzes von der Metallproduktion einer Bergbaufirma. Scheut also ein Anleger die typischen Risiken der klassischen Bergbauindustrie, ist ein Engagement in Royalty- und Streaming-Gesellschaften ein möglicher Weg.

Die Lizenzgebühren sind normalerweise nicht mit laufenden Zahlen verbunden (so wie oft bei Streaming-Vereinbarungen), sondern sie beziehen sich auf einen kleinen Teil der Produktion, meist ein bis drei Prozent. Dabei können die Lizenzgebühren verschiedene Formen besitzen, in der Regel handelt es sich um einen Prozentsatz des Nettoschmelzertrages (NSR). Berechnet wird die NSR aus dem Verkauf der abgebauten Produkte abzüglich Transport- und Raffineriekosten. Wer sich für Royalty- und Streaming-Unternehmen interessiert, kann sich auch mal den Precious Metals Royalty and Streaming Index ansehen.

Jedenfalls ist die den Royalty-Unternehmen eigene Diversifizierung auch ein für Anleger wichtiger Gesichtspunkt. Denn wer nicht nur auf ein Unternehmen oder ein oder wenige Projekte setzen mag, sondern lieber die Risiken streut, sollte mit Royalty- oder Streaming-Gesellschaften gut bedient sein. Da wären etwa Osisko Gold Royalties oder Gold Royalty.

Osisko Gold Royalties – https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-three-record-quarters-in-a-row-further-strong-growth-ahead/ – legt den Fokus auf Gold und Kupfer in Kanada. 2022 brachte einen Rekordverdienst an Goldäquivalent ein.

Auch Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-alpha-lithium-hannan-metals-goldroyalty-und-targa-exploration/ – hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Die NSR-Royalties liegen in Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Reserva Alecrim Eco Suites Resort steigert die Ausgaben der Gäste um 60 % durch voll integrierte Systeme