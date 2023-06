SIHOT expandiert: Der Anbieter von Hotelmanagementsoftware eröffnet Niederlassung in der Türkei

Das inhabergeführte Unternehmen will mit seinem neuen Büro in Istanbul die Digitalisierung in der Hotellerie vor Ort fördern. Die Expansion ist auch ein Teil der globalen Wachstumsstrategie.

Nach den jüngsten Neuzugängen auf den Kanarischen Inseln, in Österreich, Indien und Portugal ist die Türkei nun der elfte Standort weltweit. Der Hotel-IT-Spezialist mit Hauptsitz im deutschen Schiffweiler baut damit seine internationale Präsenz weiter aus. Ziel ist nicht nur, die wachsende Kundenliste internationaler Hotelmarken mit Hotels in der Türkei vor Ort besser betreuen zu können, sondern an allen Standorten sollen Hotelkunden vom direkten Support und Account-Management profitieren. Das Portfolio von SIHOT umfasst derzeit modulare und SaaS-Cloud-basierte Hoteltechnologie sowie Buchungsmaschinen, POS- und C&B-Lösungen, die sich besonders für Beherbergungsbetriebe mit mindestens 30 Zimmern eignen.

„Die Türkei ist ein wachsender Tourismusmarkt, der den Bedarf an mehr Hotels und einer Reihe von Unterkunftsarten für unterschiedliche Verbrauchersegmente verlangt“, so Carsten Wernet, Vorstand der Unternehmensgruppe SIHOT. „Nachdem wir einige Jahre eng mit internationalen Hotelmarken mit Immobilien in der Türkei zusammengearbeitet haben, können wir einerseits durch die Einrichtung eines lokalen Büros die Bedürfnisse der Kunden besser befriedigen und andererseits Hilfestellung leisten, wenn sich die Reisenachfrage ändert und das Land in das Wachstum des Tourismus investiert.“

SIHOT glaubt stets an eine enge Zusammenarbeit mit Hotels. Dabei bietet das Unternehmen Hilfestellung bei der Digitalisierung von Betriebsabläufen und Gästeerlebnissen.

Carsten Wernet ergänzt: „Wir arbeiten eng mit den Hotelbetrieben zusammen, um die IT-Module an die eigenen Systeme unserer Kunden anzupassen, indem wir Schulungen und Support anbieten, damit wir sicherstellen können, dass sie das Beste aus dem SIHOT-Hotelmanagementsystem für eine optimale Leistung herausholen.“

Die Software von SIHOT ist derzeit in rund 3.500 Hotels weltweit im Einsatz.

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



