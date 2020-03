AM-Automation eröffnet Niederlassung in Dortmund

Kooperation mit Hochschulen bietet neue Perspektiven – Regionale Kunden schneller erreichbar

Verbesserte Serviceverfügbarkeit für regionale Kunden und die Anbindung an Kooperationspartner aus dem Hochschul- und Ausbildungsbereich: AM-Automation ist ab sofort mit einer Niederlassung in Dortmund vertreten.

„Angesichts des demografischen Wandels erwarten wir, dass automatisierte Lösungen in der Logistik weiter an Bedeutung gewinnen werden“, sagt Jens Christian Schmale, Geschäftsführer der AM-Automation GmbH. Bei der Entwicklung entsprechender Technologien setzt Schmale unter anderem auf eine enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Lehre und Forschung. „Robotik und Steuerungstechnik spielen in der angewandten Forschung eine große Rolle, und als Unternehmen können wir viel praktisches Wissen in entsprechende Projekte einbringen“, sagt Schmale. Das Know-how resultiere dabei unter anderem aus den Erfahrungen, die AM-Automation mit der Integration kundenspezifischer AutoStore-Systeme in zahlreichen europäischen Ländern bereits gesammelt habe und kontinuierlich weiter ausbaue.

Mit der Eröffnung einer Niederlassung in Dortmund will AM-Automation die Kooperation mit Hochschulpartnern nun gezielt vorantreiben. „Die Technische Universität Dortmund verfügt über ein hohes Potenzial an spezialisiertem Wissen, in der Elektro- und Informationstechnik wie auch in der Logistik“, stellt Jens Christian Schmale fest. Darüber hinaus könne eine Zusammenarbeit mit der ebenfalls in Dortmund ansässigen Technikerschule dazu beitragen, den auf lange Sicht stark wachsenden Bedarf an Fachpersonal sicherzustellen.

Nicht zuletzt kommt die regionale Präsenz auch der Kundschaft von AM-Automation zugute: Die Serviceverfügbarkeit für vorhandene Kunden im Rhein-Ruhr-Gebiet wird verbessert, und potenzielle Neukunden von AM-Automation haben ab sofort auch in räumlicher Nähe eine kompetente Anlaufstelle.

Die Niederlassung Dortmund von AM-Automation befindet sich im Stadtteil Oespel in direkter Nachbarschaft zur Universität und ist telefonisch erreichbar unter 07136-9575671.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AM-Automation GmbH

Herr Jens Christian Schmale

Talweg 19

74254 Offenau

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7136 / 9575 – 0

fax ..: +49 (0) 7136 / 9575 – 50

web ..: http://www.am-automation.de

email : mail@am-automation.de

Die AM-Automation GmbH mit Sitz in Offenau (Baden-Württemberg) konzipiert und realisiert als Generalunternehmer maßgeschneiderte AutoStore-Anlagen einschließlich angrenzender Förder- und Lagersysteme für Logistikdienstleister und Betreiber eigener Warenlager. Das Leistungsangebot umfasst dabei auch die Einbindung in die jeweilige IT-Landschaft, die Schulung des Bedienpersonals sowie fortlaufende Serviceleistungen. AM-Automation ist offizieller AutoStore-Distributor für Deutschland und darüber hinaus führender Anbieter von AutoStore-Lösungen in der DACH-Region sowie weiteren europäischen Ländern.

Pressekontakt:

ICD Hamburg GmbH

Frau Michaela Schöber

Gustav-Leo-Straße 15

20249 Hamburg

fon ..: +49 (0) 40/46777010

web ..: http://www.icd-marketing.de

email : info@icd-marketing.de

