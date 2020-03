Ihre Praxis für Dermatologie und Lymphologie in Berlin

Dr. med Agnieszka Czarnecka steht für umfassende Versorgung im Bereich der Dermatochirurgie und Lymphologie in Berlin.

Als Spezialistin für Lipödem-Liposuktion sowie für Dermatochirurgie und Lymphologie bietet Frau Dr. med. Agnieszka Czarnecka präzise Arbeit nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft. Seit 2011 ist Frau Dr. Czarnecka in der Lymphologie tätig und kann mit langjähriger Erfahrung jede Patientin individuell beraten. Über die Arbeit der Praxis berichten außerdem zahlreiche Presseplattformen wie der FOCUS, der STERN oder Fachmagazine wie das Printmagazin „Berlinerin“ oder die „Berliner Morgenpost“; und zeugen von der Professionalität und patientenorientierten Tätigkeit der Behandlung.

Individuelle Beratung für jede Patientin

Die Praxis mit Frau Dr. Czarnecka ist Patienten und Patientinnen sowie der Medizin verpflichtet und setzt auf die richtigen Informationen vor Ort. Dabei erhält man sowohl Beratung auf dem Gebiet der operativen als auch der konservativen Therapie. Besonders in Hinsicht auf das Lipödem, eine chronische Erkrankung, welche dauerhafte Schmerzen und so einen ständigen Leidensdruck auslöst, bietet Dr. med. Agnieszka Czarnecka professionelle und insbesondere einfühlsame Beratung und Therapie. Dabei profitiert jeder Patient und jede Patientin von der fundierten lymphologischen Kenntnis sowie der langjährigen Erfahrung der Ärztin.

Spezialisierung auf Lipödem-Liposuktion & ästhetische Dermatologie

Das Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung, die fast nur Frauen betrifft. Frau Dr. Czarnecka ist Spezialistin auf dem Gebiet der operativen Therapie bei Lipödem.

Durch die Operation kann eine dauerhafte Reduzierung des krankhaften Fettgewebes erzielt werden. Dies verbessert die Schmerzen, die Mobilität und so auch die Lebensqualität der betroffenen Personen. Oberstes Ziel der Lipödem-Liposuktion ist, die Lymphgefäße zu schonen. Dies wird durch die lymphsparende Liposuktion bei Frau Dr. Czarnecka erreicht.

Durch den Aufbau des derma-lymph Versorgungsnetzwerkes ist es das Ziel, den Lipödem-Betroffenen eine umfassende Versorgung zu bieten.

Neben der Liposuktion ist die Praxis von Dr. med. Agnieszka Czarnecka auf ästhetische Dermatologie spezialisiert. Hierdurch können unerwünschte Alterserscheinungen oder störende Hautveränderungen behandelt werden. Die Praxis bietet unter anderem:

– Botulinum-Behandlungen

– Faltenbehandlungen

– Laserbehandlungen

– Hyaluron-Therapien

– Kryolipolyse

Jeder Kunde erhält einen Therapieplan, der auf die jeweilige Person zugeschnitten ist.

Umfassende Versorgung nach hohen Standards

Seit dem 01.06.2018 steht die Praxis von Frau Dr. Czarnecka für hohe Spezialisierung im Bereich des Lipödems und der Ästhetischen Dermatologie und bietet fachliche Kompetenz. Am Standort in Berlin in der Bismarckstraße 24 bietet Frau Dr. med. Agnieszka Czarnecka als Fachärztin für Dermatologie, Lymphologie und Ästhetische Medizin mit ihrem Team höchste wissenschaftliche Standards sowie professionelle Beratung. Sie erreichen die Praxis Montag und Mittwoch von 9:30-17:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9:30-18:00 Uhr und Freitag von 9:00-14:00 Uhr.

