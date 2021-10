Strategie- und Technologieberatung IG&H eröffnet Niederlassung in Deutschland

IG&H Germany bietet von München aus Leistungen rund um die Digitale Transformation, mit Schwerpunkt auf Low-Code-Lösungen für Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen.

München, 22. Oktober 2021 – Die niederländische Strategie- und Technologieberatung IG&H verstärkt ihre Präsenz am deutschen Markt mit der Eröffnung einer Niederlassung in München. Das Unternehmen mit Sitz in Utrecht (NL) ist einer der Marktführer für Digitale Transformation in Handel, Gesundheitswesen und Finanzsektor. Es stellt damit die Beratung bestehender Kunden wie DPD, ING, Medtronic und ANWR ebenso auf eine neue, breitere Basis wie den Vertrieb und Service im deutschsprachigen Raum.

Das Büro im Herzen Münchens steht unter der Leitung von Markus Schieder, der in seiner Funktion als Geschäftsführer D-A-CH die ehrgeizigen Wachstumsziele des Unternehmens verantwortet. Binnen eines Jahres sollen rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die steigende Nachfrage nach Leistungen rund um die Digitale Transformation bedienen – unter anderem durch Datenanalyse, Low-Code-Software und Entwicklungsprojekte gemäß Scrum-Agile-Methoden.

Erfolg mit Low-Code-Lösungen

Seit dem 1. September 2021 in Diensten von IG&H, verfügt Markus Schieder über vielfältige und langjährige Erfahrungen in Vertrieb und Management im Umfeld von Businesssoftware und strategischer Unternehmensberatung. Auf dieser Grundlage schätzt der Diplom-Physiker und Absolvent der London School of Economics and Political Science (LSE), den Erfolg seines neuen Arbeitgebers als sicher ein: „Die Nachfrage nach Low-Code-Lösungen wächst – nicht nur im Handel. IG&H wird mit der einmaligen Kombination aus Strategie- und Technikkompetenz, die unter anderem in der Kooperation mit der führenden Low-Code-Entwicklungsplattform OutSystems Ausdruck findet, auch im deutschen Markt den Erfolg haben, den es in den Niederlanden und anderen Teilen Europas schon heute genießt.“

„Schlüsselfaktor in der Wachstumsstrategie“

Jan van Hasenbroek, geschäftsführender Gesellschafter und Mitgründer von IG&H, ergänzt: „IG&H betreut seine Kunden in Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich. Eine deutsche Niederlassung und ihre Mitarbeiter sind entscheidende Erfolgsfaktoren, um unsere einzigartige Marke für digitale Innovation auf dem deutschen Markt noch besser zu etablieren. Das ist ganz klar ein Schlüsselfaktor in der Wachstumsstrategie von IG&H.“



„Make strategy work“

IG&H ist ein führendes Beratungs- und Technologieunternehmen für die Branchen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Es treibt Unternehmenstransformationen voran, indem es Menschen, Unternehmen und Technologie aufeinander abstimmt, und setzt sich dafür ein, einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Die Berater von IG&H kombinieren unübertroffene Branchenkenntnisse mit digitalen Transformations- und Technologiekompetenzen und bieten Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, digitales Design und Plattformtechnologien an – unterstützt von erstklassigen Technologiepartnern. Mit mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa besitzt IG&H eine Auszeichnung als „Great Place to Work®“ und verpflichtet sich, kontinuierliche Innovationen zu liefern. Zudem hat IG&H den „EMEA Partner of the Year 2020 Award“ von OutSystems gewonnen.

