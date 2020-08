Schneider Electric: Neue solarunterstütze Ladeinfrastruktur für Niederlassung in Lahr

E-Tankstelle erlaubt parallele Ladung von zwölf Mitarbeiter- sowie Besucherfahrzeugen

Dank einer neuen solarunterstützen E-Tankstelle können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Besucher und Besucherinnen des Schneider Electric Standortes Lahr ihre Elektrofahrzeuge an zwölf auf dem Firmenparkplatz verfügbaren Ladepunkten schnell und klimafreundlich aufladen. Wer sich länger auf dem Gelände oder im Gebäude aufhält, nutzt eine der vier EVlink AC-Ladestationen. Diejenigen, die es eilig haben, fahren die DC-Schnellladestationen an und können dank kurzer Ladezeiten rasch weiterfahren. Bisher ist es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen möglich, die Lademöglichkeiten zu nutzen – schon bald sollen diese aber auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Mit der neuen solarunterstützen Ladeinfrastruktur in Lahr hat Schneider Electric einen weiteren Schritt in Richtung unternehmenseigene E-Flotte und emissionsarme Mobilität vollzogen. Bis 2030 will der Konzern seine gesamte Fahrzeugflotte vollständig elektrifizieren. Bei der feierlichen Eröffnung zeigte sich auch der Lahrer Oberbürgermeister Markus Ibert überzeugt: „Mit der E-Tankstelle in Lahr ist ein besonderes Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt, denn ich bin mir sicher, dass die Umstellung auf elektrische Mobilität in der zunehmend umweltbewussten Gesellschaft eine ganz wichtige Funktion einnehmen wird. Ich freue mich, dass Lahr der erste Standort in Süddeutschland ist, der im firmeneigenen Netzwerk mit einer E-Tankstelle und Parkplätzen für Elektroautos ausgestattet wird. Ein inspirierendes Projekt mit Modellcharakter!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



