Schneider Electric: IT-Lösungsanbieter profitieren von DCIM

EcoStruxure IT von Schneider Electric revolutioniert Dienstleistungen

Es ist kein Geheimnis, dass die Fähigkeit, sich anzupassen und weiterzuentwickeln, der Schlüssel zum Erfolg für den IT-Channel ist. Während viele IT-Lösungsanbieter ihren Schwerpunkt auf IT- und Netzwerkgeräte legen, bietet die physische Infrastruktur wie Strom, Kühlung und Ausrüstung, eine wertvolle zusätzliche Einnahmequelle. Deshalb sind einige Reseller dazu übergegangen, Dienstleistungen für die Planung und den Aufbau von Rechenzentren anzubieten. Dabei kann EcoStruxure IT von Schneider Electric, ein Data Center Management as a Service (DMaaS)-Angebot zur Verwaltung von Rechenzentrums- und Edge-Computing-Umgebungen, für Partner von großem Nutzen sein.

Cloud-basierte DCIM eröffnet neue Möglichkeiten

Die DCIM-Lösung von Schneider Electric bietet Anwendungen und Tools, die Resellern und Partnern beim Roll-Out moderner IT- und Wartungs-Serviceangeboten helfen. Von Power Management und intelligentem Alarm-Management bis hin zu Benchmarking und vorausschauenden Analysen, kann die Lösung nicht nur die Verwaltung und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und Edge-Umgebungen verbessern, sondern auch Kosten sparen und die mit der Abhängigkeit des Unternehmens von der IT verbundenen Risiken reduzieren.

Erfahrungen von Schneider Electric nach zu urteilen, schätzen Partner diesen kollaborativen Prozess als einen interaktiven und produktiven Weg zur Förderung neuer Ideen und der Geschäftsentwicklung.

Mehr Informationen zu EcoStruxure IT von Schneider Electric gibt es unter https://www.se.com/de/de/work/solutions/for-business/data-centers-and-networks/cloud-based-dcim-software-dmaas/.

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



