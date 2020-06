Mikro-Rechenzentren: APC by Schneider Electric präsentiert rackbasiertes Split-System

Die kompakte Kühleinheit für Edge-Umgebungen und Serverräume bietet eine Kälteleistung von 3,5 kW auf 5 HE

APC by Schneider Electric erweitert sein Cooling-Portfolio um eine neue In-Rack-Kühleinheit. Konzipiert für den Einsatz in kleinen Rechenzentren, Edge-Umgebungen sowie Serverräumen ist die rackbasierte Kühllösung mit einer Kälteleistung von 3,5 kW erhältlich. Die Kühleinheit ist als Split-System mit externem DX-Kompressor ausgelegt und überzeugt durch seine kompakte Bauform. So belegt das Rackmodul für die Luftverteilung gerade einmal fünf Höheneinheiten.

Die Installation der Einheit direkt im Rack ist schnell und einfach durchführbar. Durch die unmittelbare Nähe zur Wärmequelle ist eine sehr effektive und temperaturgenaue Kühlung möglich. So ausgestattete Racks können problemlos in Technikräumen ohne Klimatisierung oder in Nebenräumen betrieben werden. Für einen besonders energieeffizienten Betrieb kommen drehzahlgeregelte Lüfter und ein teillastfähiger EC-Kompressor zum Einsatz, der sich dynamisch an die jeweils erforderliche Kältemenge anpasst.

Für eine unkomplizierte Wartung sind alle Baugruppen im laufenden Betrieb aus dem Kalt-/Warmgang erreichbar. Ausfallkritische Komponenten sind redundant ausgelegt. Durch den modularen Aufbau lässt sich die Kühllösung von Schneider Electric kostensparend mit dem tatsächlichen Bedarf skalieren.

Die EcoStruxure-Integration ermöglicht zudem den weltweiten Abruf der Statusdaten sowie den Einsatz von präventiver Wartung mit Hilfe der Schneider Electric Monitoring-Lösungen EcoStruxure IT Advisor und EcoStruxure Asset Advisor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



