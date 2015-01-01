Computer Schrott Entsorgung in München: Mit ProCoReX zertifiziert und sozial verantwortlich handeln

Sichere Computerschrott Entsorgung in München mit zertifizierter Datenvernichtung – ProCoReX schützt nicht nur Ihre Daten, sondern auch die Umwelt.

Im Zeitalter ständig wachsender IT-Bestände nimmt die fachgerechte Computer Schrott Entsorgung in München immer mehr an Bedeutung zu. Veraltete Hardware bildet nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern kann bei unsachgemäßer Entsorgung auch die Umwelt belasten. Deshalb setzt ProCoReX auf einen bewährten Mix aus Sicherheit, Transparenz und Umweltbewusstsein bei der Computerschrott Entsorgung in München.

Kunden profitieren von einem ganzheitlichen Service: Nach unkomplizierter Terminvereinbarung werden Computer, Server und andere Altgeräte direkt beim Auftraggeber abgeholt. Die zertifizierte Vernichtung von Festplatten und Datenträgern läuft DSGVO-konform ab und entspricht höchsten technischen Vorgaben. Die sichere Dokumentation sorgt dafür, dass jedes Unternehmen im Rahmen der Computer Schrott Entsorgung in München einen rechtsgültigen Beweis für die vollständige Datenlöschung erhält.

Doch damit nicht genug: ProCoReX integriert eine nachhaltige Wertschöpfungskette in jede Computerschrott Entsorgung. Wiederverwertbare Komponenten werden recycelt, und mit jeder durchgeführten Computer Schrott Entsorgung in München finanziert das Unternehmen Baumpflanz- und soziale Hilfsprojekte. Auf diese Weise verbinden sich effektiver Datenschutz, ökologisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung.

Firmen, Behörden und Vereine, die Wert auf einen modernen, transparenten und nachhaltigen Umgang mit veralteter IT legen, sind bei ProCoReX in besten Händen. Computerschrott Entsorgung in München war nie so umfassend und verantwortungsvoll wie heute.

