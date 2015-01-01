  • Computer und PC Entsorgung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH – Effiziente und nachhaltige mit Komplettlösungen

    ProCoReX Europe GmbH setzt Maßstäbe in Dortmund mit Computer und PC Entsorgung und zertifizierter Datenträgervernichtung – für nachhaltige IT-Sicherheit.

    Durch den raschen Wandel der Informationstechnologie wächst die Verantwortung für Unternehmen, ihre IT-Geräte sicher und nachhaltig zu entsorgen. Die ProCoReX Europe GmbH bietet mit der Computer und PC Entsorgung in Dortmund sowie der zertifizierten Datenträgervernichtung einen Komplettservice, der keine Wünsche offenlässt.
    Nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ steuert ProCoReX Europe GmbH jeden Schritt: von der Abholung nicht mehr benötigter Computer und Server über die sichere Lagerung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Dortmund. Dabei wird besonderer Wert auf den Schutz sensibler Unternehmensdaten gelegt – alle Datenträger werden nach DIN 66399 zerstört und die Vernichtung in einem offiziellen Zertifikat belegt.
    Darüber hinaus wird bei der Computer und PC Entsorgung in Dortmund ein nachhaltiges Wertstoffmanagement praktiziert. Elektronikschrott und andere Komponenten werden recycelt, Schadstoffe einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt, sodass auch die ökologische Verantwortung stets gewährleistet ist.
    Dank langjähriger Expertise, hochqualifiziertem Personal und individueller Beratung bietet ProCoReX Europe GmbH maximale Sicherheit, Transparenz und Effizienz. Mit der zertifizierten Datenträgervernichtung in Dortmund sichert das Unternehmen nicht nur Ihre Daten, sondern stärkt auch Ihre Position als verantwortungsvoll handelndes Unternehmen.

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

