Festplatten shreddern in Regensburg – Mit ProCoReX jede Sicherheitslücke schließen

Mit ProCoReX gehört unsichere Datenentsorgung der Vergangenheit an. Festplatten und Datenträger shreddern in Regensburg – schnell, nachvollziehbar und umweltfreundlich.

Die fortschreitende Digitalisierung erhöht die Verantwortung von Organisationen im Umgang mit vertraulichen Daten enorm. Beim Festplatten shreddern in Regensburg vertrauen viele Unternehmen, Behörden und öffentliche Stellen auf die umfassenden Dienstleistungen von ProCoReX. Die professionelle Herangehensweise sorgt dafür, dass kein Datenträger zurückbleibt, der noch verwertbare Informationen enthält.

Bereits im Vorfeld unterstützt ProCoReX mit individueller Beratung, welche Datenträger wie zu entsorgen sind und welche gesetzlichen Grundlagen zu berücksichtigen sind. Nach gemeinsamer Planung organisiert das Team die termingerechte Abholung. Beim Datenträger shreddern in Regensburg kann sich jeder Kunde darauf verlassen, dass alle Medien direkt in sichere Behälter wandern und ohne Zugriffsmöglichkeit zu den zertifizierten Anlagen transportiert werden.

Die anschließende Vernichtung erfolgt zuverlässig und dokumentiert, wobei ProCoReX nach jeder Vernichtung ein offizielles Zertifikat erstellt. So lässt sich jede Entsorgung von Festplatten und Datenträgern in Regensburg später auditierbar nachweisen. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Nach dem Shredder-Prozess werden Wertstoffe recycelt und verwertet, um auch den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten.

Insgesamt ist das Festplatten und Datenträger shreddern in Regensburg mit ProCoReX weit mehr als ein reiner Entsorgungsservice. Es ist ein ganzheitliches Konzept, das Sicherheit, Umwelt und Transparenz verbindet und dabei jede Aufgabe individuell löst.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

