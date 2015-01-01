  • Festplatten shreddern in Regensburg – Mit ProCoReX jede Sicherheitslücke schließen

    Mit ProCoReX gehört unsichere Datenentsorgung der Vergangenheit an. Festplatten und Datenträger shreddern in Regensburg – schnell, nachvollziehbar und umweltfreundlich.

    Die fortschreitende Digitalisierung erhöht die Verantwortung von Organisationen im Umgang mit vertraulichen Daten enorm. Beim Festplatten shreddern in Regensburg vertrauen viele Unternehmen, Behörden und öffentliche Stellen auf die umfassenden Dienstleistungen von ProCoReX. Die professionelle Herangehensweise sorgt dafür, dass kein Datenträger zurückbleibt, der noch verwertbare Informationen enthält.
    Bereits im Vorfeld unterstützt ProCoReX mit individueller Beratung, welche Datenträger wie zu entsorgen sind und welche gesetzlichen Grundlagen zu berücksichtigen sind. Nach gemeinsamer Planung organisiert das Team die termingerechte Abholung. Beim Datenträger shreddern in Regensburg kann sich jeder Kunde darauf verlassen, dass alle Medien direkt in sichere Behälter wandern und ohne Zugriffsmöglichkeit zu den zertifizierten Anlagen transportiert werden.
    Die anschließende Vernichtung erfolgt zuverlässig und dokumentiert, wobei ProCoReX nach jeder Vernichtung ein offizielles Zertifikat erstellt. So lässt sich jede Entsorgung von Festplatten und Datenträgern in Regensburg später auditierbar nachweisen. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Nach dem Shredder-Prozess werden Wertstoffe recycelt und verwertet, um auch den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten.
    Insgesamt ist das Festplatten und Datenträger shreddern in Regensburg mit ProCoReX weit mehr als ein reiner Entsorgungsservice. Es ist ein ganzheitliches Konzept, das Sicherheit, Umwelt und Transparenz verbindet und dabei jede Aufgabe individuell löst.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Festplatten shreddern in Köln: ProCoReX Europe GmbH – Spezialisten für transparentes Datenträger shreddern
      Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Sie in Köln sicheres Festplatten shreddern und Datenträger shreddern - pünktlich, geschützt und vertrauenswürdig nach DIN Norm 66399, inklusive erweiterter Dokumentat...

    2. Festplatten shreddern in München: ProCoReX ist Ihr Europa-Partner für sicheres Datenträger shreddern
      ProCoReX Europe GmbH ist Ihr europaweiter Partner, welcher in München sicheres Festplatten shreddern und Datenträger shreddern mit umfassendem, transparenten Service und Nachweisga-rantie nach DIN 663...

    3. Festplatten shreddern in Bonn: ProCoReX schützt Unternehmensdaten zuverlässig
      Mit ProCoReX Festplatten und Datenträger shreddern in Bonn - für höchste Sicherheit und maximale Transparenz....

    4. Festplatten shreddern in Leipzig mit ProCoReX: Datenschutz trifft auf Umweltbewusstsein
      Professionelles Festplatten und Datenträger shreddern in Leipzig - diskret, rechtssicher und umweltschonend, mit ProCoReX als zuverlässigem Partner....

    5. Festplatten shreddern in Düsseldorf – So entsorgt ProCoReX Datenträger sicher und zertifiziert
      Festplatten und Datenträger sicher shreddern - erfahren Sie, wie ProCoReX in Düsseldorf für Datenschutz auf höchstem Niveau sorgt....

    6. Festplatten shreddern in Bochum: ProCoReX sorgt für zertifizierte Sicherheit bei der Datenvernichtung
      Wichtige Daten nachhaltig schützen: Jetzt mit ProCoReX Festplatten und Datenträger shreddern in Bochum - DSGVO-konform, zertifiziert und ressourcenschonend....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.