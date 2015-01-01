Computer und PC Entsorgung in Hamburg: ProCoReX Europe GmbH schützt Ihre Daten mit zertifizierter Vernichtung

Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer und PC Entsorgung in Hamburg sicher und nachhaltig – dank DIN 66399-zertifizierter Datenträgervernichtung.

Die sichere Entsorgung digitaler Altgeräte ist für Unternehmen heute ein zentrales Anliegen. ProCoReX Europe GmbH übernimmt die Computer und PC Entsorgung in Hamburg und sorgt mit zertifizierter Datenträgervernichtung für umfassenden Datenschutz und höchste Zuverlässigkeit. Zuverlässig und effizient werden alle relevanten Prozesse organisiert – von der individuellen Planung bis zur abschließenden Nachweisdokumentation.

Im Fokus der Dienstleistung steht die vollständige Vernichtung aller Speichermedien, bei der das Unternehmen ausschließlich zertifizierte Verfahren nach DIN 66399 einsetzt. Die Datenträgervernichtung in Hamburg findet unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen statt und wird mit einem offiziellen Zertifikat belegt – als Beleg für die rechts- und auditsichere Umsetzung Ihrer IT-Entsorgung.

Die Computer und PC Entsorgung in Hamburg durch ProCoReX ist zudem geprägt von nachhaltigen Prinzipien. Elektronische Komponenten werden recycelt, wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und schadhafte Substanzen umweltgerecht entsorgt. Unternehmen setzen damit ein Zeichen für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen.

Persönliche Beratung, reibungslose Organisation und nachvollziehbare Prozesse machen ProCoReX Europe GmbH zu Ihrem Trusted Partner für IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung in Hamburg – für mehr Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-hamburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

