  • Computer- und PC Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Vernichtung

    ProCoReX Europe GmbH bietet innovative Computer- und PC Entsorgung in Magdeburg: zertifizierte Datenträgervernichtung und digitale Protokollierung schaffen maximale Transparenz.

    In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt reicht es für Unternehmen der öffentlichen Verwaltung, des Gesundheitswesens und aus dem Mittelstand nicht mehr aus, IT-Altgeräte lediglich sicher zu entsorgen – vielmehr wird vollständige Transparenz und lückenlose Nachvollziehbarkeit bei jeder Computer- und PC Entsorgung in Magdeburg gefordert. Die ProCoReX Europe GmbH setzt deshalb gezielt auf modernste, digitale Protokollierungs- und Nachweislösungen, um insbesondere für Unternehmen und Institutionen mit hohen Datenschutz-Anforderungen die zertifizierte Datenträgervernichtung in Magdeburg absolut transparent zu gestalten.
    Bereits ab der individuellen Beratung werden sämtliche Altgeräte präzise erfasst, eindeutig etikettiert und nahtlos in das digitale Trackingsystem von ProCoReX überführt. Dadurch ist jeder Schritt dokumentiert – von der Abholung bis zur abschließenden Übergabe. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Magdeburg erfolgt nach DIN 66399 und wird sowohl physikalisch als auch digital erfasst. Mandanten erhalten alle Nachweise sowie das Vernichtungszertifikat vollständig elektronisch, wodurch interne Revisionen und externe Audits erheblich vereinfacht werden. So können speziell Unternehmen, Behörden und Organisationen mit besonders sensiblen Daten höchste Sicherheitsstandards nachweisen und rechtskonform agieren.
    Darüber hinaus steht Nachhaltigkeit im Fokus: Wertstoffe werden dem Recycling zugeführt und Schadstoffe fachgerecht entsorgt, um einen ganzheitlich verantwortungsbewussten IT-Kreislauf sicherzustellen. Die Computer- und PC Entsorgung in Magdeburg bietet somit nicht nur Compliance- und Datenschutzsicherheit, sondern auch gelebten Umweltschutz.
    Mit digitaler Nachverfolgbarkeit, zertifizierter Datenträgervernichtung in Magdeburg und persönlicher Betreuung bleibt die ProCoReX Europe GmbH für Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen der Region der verlässliche Partner für sichere, transparente und nachhaltige IT-Entsorgung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-magdeburg.html
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

