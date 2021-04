Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Frankfurt

Datenschutz bei Firmen und Unternehmen ist wichtig und deswegen müssen auch Festplatten sicher vernichtet werden, diesen Service bieten wir in Frankfurt an.

Für wen ist unsere professionelle Festplatten Vernichtung in Frankfurt gedacht?

Tagtäglich wenden sich Firmen an unsere Festplatten Löschung in Frankfurt. Der Grund dafür ist ganz einfach: Alle Firmen in ganz Deutschland sind dazu gezwungen, den Datenschutz ernst zu nehmen und sensible Daten vor einem Missbrauch zu schützen. Dies bezieht sich nicht nur auf Daten, die auf Papier festgehalten worden sind. Nein, es geht auch um die Speichermedien. Während man eine CD unkenntlich machen kann und einen Stick schnell selbst zerstört hat, sieht dies bei einer Festplatte ganz anders aus. Genau deshalb wenden sich Firmen an unsere Festplatten Vernichtung in Frankfurt. Wir machen den Datenschutz ein Stück leichter. Denn anstatt dass Sie sich um die Daten kümmern müssen, geben Sie dies einfach bei uns im Auftrag. Wir löschen alle Daten mechanisch, somit sind diese nicht mehr lesbar und auch nicht mehr herstellbar. Im Vergleich dazu: Würden Sie die Daten auf dem Rechner löschen und dazu sogar eine Software einsetzen, wären die Daten physikalisch gelöscht. Dies bedeutet, dass sie durchaus wiederherstellbar wären. Dafür braucht es lediglich eine Software, die es im Netz sogar kostenfrei gibt. Wenn dann ihre Daten in die falschen Hände geraten, müssen Sie sich auf ein hohes Bußgeld gefasst machten. Was das für Ihre Firma bedeutet, können Sie sich leicht ausrechnen. Kommt der Datenmissbrauch ans Licht, werden die Kunden Abstand nehmen, weil sie kein Vertrauen mehr in Sie haben. Dies kann recht schnell zu einer Insolvenz führen. Und dafür sollten Sie sich schützen!

Wenden Sie sich an unsere Festplatten Löschung in Frankfurt. Wir holen die Hardware bei Ihnen ab und ersparen Ihnen somit Wege. Wir nehmen die Hardware mit und werden diese bei uns sofort vernichten. Stapeln Sie erst gar nicht lange die alte Hardware in Ihrem Büro, sie könnte in falsche Hände geraten. Betriebsspionage kommt heute nicht selten vor. Versuchen Sie nicht, die Platten selbst zu löschen oder zu zerstören, davon hängt zu viel ab. Vertrauen Sie lieber unserer Festplatten Vernichtung in Frankfurt. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes und genau deshalb vertraut man uns. Wir agieren schnell und zuverlässig. Unser Personal ist verschwiegen und Ihre Daten werden endgültig zerstört! Machen Sie noch heute mit uns einen Termin für die Festplatten Zerstörung in Frankfurt aus!

