Fitness on the Top

PRIME TIME fitness Frankfurt: das höchste Outdoor-Trainings-Studio Europas ab sofort in 198m Höhe und mit 360 Grad Blick auf dem MAIN TOWER

Ab sofort bietet die Premiumfitnesskette PRIME TIME fitness seinen Mitgliedern in Frankfurt ein „Top Fitness Highlight“: Auf der geschlossenen Besucherplattform des Main Tower in fast 200 m Höhe hat Prime Time fitness eine edle Outdoor Fitness Plattform.

Unterstützt von ELEIKO wurde diese mit dem besten Equipment an Hanteln, Kettlebell und Racks ausgestattet. und hochqualifizierte Coaches stehen parat für ein Training mit unvergleichlichem 360-Grad-Blick über Mainhattan. TRX Bänder, Battleropes und ein Rudergerät runden das Trainingsangebot ab. Ob mit dem Personal Trainer oder alleine: Bei PRIME TIME fitness absolvieren Fitness-Fans ihr Workout jetzt in atemberaubender Kulisse mit Blick auf Frankfurt von oben. Und wer schon fit oben ankommen möchte kann zum Erklimmen der MAIN TOWER Frankfurt Plattform die 1.090 Treppenstufen des Wolkenkratzers nutzen. Möglich gemacht hat diese limitierte Sondernutzung der Hausherr im Main Tower, die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen.

Die extra Outdoor Plattform ist jetzt die ideale Ergänzung des höchstem Fitnessclub Europas, dem PRIME TIME fitness Studio im 53. und 54. Stockwerk des MAIN TOWER. Insgesamt betreibt PRIME TIME fitness gleich sechs Studios in Frankfurt, drei in München und bald zwei in Hamburg.

PRIME TIME fitness bietet ausgefeilte Geräte wie den milon Zirkel für ein neuartiges Ganzkörpertraining und im Kardiobereich einen Fatburner Zirkel, der bis zu 72 Stunden erhöhten Kalorienverbrauch bewirkt. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX Bändern, Gewichten, Seilen und mehr. Doch PRIME TIME fitness ist vielmehr als nur Geräte in einem Raum. Ein ganzer Stab an bestens ausgebildeten Personaltrainern hilft den Mitgliedern – egal ob jung oder alt – ihre ganz persönlichen Ziele mit individuell zugeschnittenen Trainingsprogrammen zu erreichen. Als kostenloses Extra offeriert PRIME TIME fitness im Virtual Club Webinare, Live Sessions und mehr.

